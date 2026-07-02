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Küresel piyasaların yakından izlediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Haziran ayında tarım dışı istihdam 57 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise istihdamda yaklaşık 110-113 bin kişilik artış yaşanacağı yönündeydi.

Verinin beklentilerin altında kalması, ABD iş gücü piyasasında son aylarda görülen toparlanma işaretlerine rağmen ivme kaybının sürdüğünü gösterdi.

İşsizlik oranı yüzde 4,2’ye geriledi

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İstihdam artışındaki zayıflamaya rağmen işsizlik oranı haziran ayında yüzde 4,2’ye düştü. Ancak bu düşüşte istihdam piyasasındaki güçlü toparlanmadan çok, iş gücüne katılım oranındaki gerilemenin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Bu tablo, işverenlerin yeni işe alımlarda daha temkinli hareket ettiğine ve çalışan tarafında piyasaya katılımın zayıfladığına işaret ediyor.

Önceki ay verileri aşağı yönlü revize edildi

Haziran verisinin yanı sıra önceki aylara ilişkin revizyonlar da dikkat çekti. Mayıs ayı tarım dışı istihdam artışı 172 binden 129 bine çekildi.

Önceki iki aya ilişkin aşağı yönlü revizyonlar, ABD’de istihdam piyasasının ilk açıklanan veriler kadar güçlü olmadığı yönündeki endişeleri artırdı.

Eğlence ve konaklama sektöründe sert düşüş

İşe alımlardaki yavaşlamada özellikle eğlence ve konaklama sektöründeki istihdam kaybı öne çıktı. Sektördeki gerilemenin, 2020’den bu yana görülen en belirgin düşüşlerden biri olduğu belirtiliyor.

Perakende ticaret ve bilgi sektörlerinde de istihdam kayıpları yaşanırken, sağlık ve sosyal yardım alanında işe alımlar güçlü seyrini sürdürdü.

Fed beklentileri yeniden şekilleniyor

Zayıf gelen istihdam verisi, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentileri de etkiledi. Piyasalar, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın Fed’in sonraki adımlarında daha temkinli hareket etmesine neden olabileceğini değerlendiriyor.

Bununla birlikte enflasyon baskısının tamamen ortadan kalkmamış olması, Fed’in karar sürecini zorlaştırmaya devam ediyor.

Piyasalardan ilk tepki geldi

Verinin ardından ABD borsa vadeli işlemlerinde yükseliş görüldü. ABD Hazine tahvili getirileri ve dolar ise geriledi.

Yatırımcılar, istihdamdaki yavaşlamayı Fed’in daha sıkı para politikası adımları konusunda elini zayıflatabilecek bir gelişme olarak yorumladı.