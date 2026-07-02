Uyurken yüzüne yarasa konan çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Ontario’da ailesiyle kır evinde kalan 11 yaşındaki çocuk, uykusunda yüzüne konan yarasayı uzaklaştırdıktan haftalar sonra kuduz nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kır evinde başlayan olay ölümle sonuçlandı

Kanada’nın Ontario eyaletinde meydana gelen olay, tıp dünyasında dikkat çeken bir vaka olarak kayıtlara geçti. Ailesiyle birlikte yazlık bir kır evinde kalan 11 yaşındaki çocuk, gece uykusundan burnu ve ağzının üzerinde duran bir yarasa ile uyandı.

Haber Devam Ediyor

Çocuğun yarasayı yüzünden uzaklaştırdığı, babasının ise hayvanı bir tencere yardımıyla yakalayıp dışarı bıraktığı belirtildi. Aile, çocukta görünür bir ısırık ya da çizik olmaması nedeniyle ilk etapta hastaneye başvurmadı.

İlk belirtiler 19 gün sonra ortaya çıktı

Olaydan yaklaşık 19 gün sonra çocukta yüz bölgesinde uyuşma, karıncalanma ve şişlik gibi belirtiler görülmeye başladı. İlk başvuruda belirtilerin yüz felciyle ilişkili olabileceği değerlendirildi ve çocuğa antiviral tedavi verildi.

Ancak ilerleyen günlerde tablo ağırlaştı. Çocukta yüksek ateş, yutkunma güçlüğü, bilinç bulanıklığı, yüz kaslarında zayıflama ve halüsinasyon gibi ciddi belirtiler gelişti.

Yoğun bakıma alındı

Sağlık durumunun hızla kötüleşmesi üzerine çocuk hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, belirtilerin ilerlemesiyle birlikte kuduz ihtimali üzerinde durdu. Yapılan testlerde enfeksiyonun yarasa kaynaklı kuduz varyantıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

Çocuk, entübe edilerek pediatrik yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hastaneye yatırılmasından 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Isırık izi olmaması riski ortadan kaldırmıyor

Uzmanlar, vakayla ilgili en kritik noktanın çocuğun yüzünde belirgin bir yara ya da ısırık izi bulunmaması olduğuna dikkat çekiyor. Yarasa ısırıklarının çok küçük olabileceği ve her zaman fark edilmeyebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle yarasayla doğrudan temas eden kişilerin, yara izi görmese bile vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği vurgulanıyor.

Kanada’da kuduz vakaları çok nadir görülüyor

Kanada’da insanlarda kuduz vakalarına oldukça nadir rastlanıyor. Ülkede 1924 yılından bu yana kuduz nedeniyle kayıtlara geçen insan ölümü sayısının 28 olduğu bildiriliyor.

Buna rağmen uzmanlar, kuduzun belirtiler başladıktan sonra neredeyse her zaman ölümcül seyrettiğini hatırlatıyor. Erken dönemde uygulanan koruyucu tedavinin ise hastalığın gelişmesini önlemede kritik önem taşıdığı belirtiliyor.