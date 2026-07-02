MSB’den bedelli askerlik ücreti açıklaması

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2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti için gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çevrildi. Temmuz ayıyla birlikte memur maaş katsayısında yapılacak güncelleme, bedelli askerlik tutarını da doğrudan etkileyecek.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

MSB: Genelge sonrası duyurulacak

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Ay Yıldız Müşterek Karargâhı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Aktürk, 2026 yılının ikinci altı ayı için belirlenecek bedelli askerlik tutarının henüz açıklanmadığını belirtti.

Aktürk, yeni bedelin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Bu açıklamayla birlikte bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin, yeni ücret için resmi duyuruyu beklemesi gerektiği netleşmiş oldu.

Bedelli askerlik ücreti nasıl belirleniyor?

Bedelli askerlik tutarı, memur aylık katsayısına göre hesaplanıyor. Bu nedenle ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısında yapılan değişiklikler, bedelli askerlik ücretine de yansıyor.

Temmuz döneminde açıklanacak yeni katsayıyla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik bedeli de kesinleşecek.

Başvuru yapacaklar resmi açıklamayı bekliyor

Bedelli askerlik başvurusu yapmayı planlayan yükümlüler, yeni ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Özellikle temmuz ayı itibarıyla ödeme yapacak olanlar için açıklanacak tutar kritik önem taşıyor.

MSB’nin duyurusunun ardından başvuru ve ödeme işlemlerine ilişkin detayların da netleşmesi bekleniyor.

Bakanlıktan TSK mesajı

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin faaliyetlerine de değinen Aktürk, Bakanlık ve TSK’nın ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu imkân, kabiliyet ve nitelikli personeliyle üstlendiği görevleri yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.