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Deniz Göktaş ne dedi? İşte tepki çeken o sözler

Komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından kamuoyunda yükselen Deniz Göktaş ne dedi? sorusunun yanıtı ortaya çıktı. İşte o sözler…

Deniz Göktaş
Oluşturan
Eklenme 02.07.2026 - 16:06
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Harbiye’de sergilediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisiyle Türkiye’de gündem olan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı seyahati dönüşünde İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında gözaltına alındı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada Deniz Göktaş ne dedi? sorusu gündeme taşınarak gözaltı kararının ağır olduğu yönünde tepki gösterildi. Bazı kullanıcılar ise sözlerin büyük bir kesimi rahatsız ettiği yönünde görüş bildirdi.

İşte Deniz Göktaş’ın tepki çeken o sözleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreçte, sanatçının tam olarak hangi ifadeleri kullandığına dair spesifik bir konuşma metni paylaşılmadı. Ancak soruşturmanın programdaki içerikler olduğu belirtildi. Resmi açıklamada “Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

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Gösterinin YouTube üzerinden yayınlanmasıyla başlayan tartışmalarda Deniz Göktaş’ın tartışma yaratan açıklamaları şöyleydi;

“İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600’lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse ‘son kitap’ dedik.”

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