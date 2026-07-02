Akaryakıt fiyatlarına zam geldi tabela değişti

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Akaryakıt piyasasında yaşanan hareketlilik benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatında 2,19 TL’lik artış hesaplandı.

Ancak eşel mobil sisteminin devrede olması nedeniyle bu artışın tamamı pompa fiyatlarına yansımadı. Benzindeki zam, tabelalara yaklaşık 50-55 kuruşluk artış olarak geçti.

Brent petrol ve döviz etkisi fiyatlara yansıyor

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Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının dalgalı seyretmesi, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının da sık sık güncellenmesine neden oluyor.

Son dönemde jeopolitik gerilimler ve petrol piyasasındaki belirsizlikler, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturan başlıklar arasında yer alıyor.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

2 Temmuz itibarıyla İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında akaryakıt fiyatları farklı seviyelerde listelendi.

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 62,77 TL, motorin 64,57 TL, LPG ise 31,99 TL seviyesinde satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzinin litresi 62,59 TL, motorinin litresi 64,43 TL, LPG’nin litresi ise 31,39 TL olarak tabelalara yansıdı.

Ankara’da benzin 63 TL’yi geçti

Başkent Ankara’da zam sonrası benzin fiyatı 63,72 TL seviyesine çıktı. Motorinin litre fiyatı 65,68 TL olarak listelenirken, LPG fiyatı 31,97 TL oldu.

Araç sahipleri özellikle şehirler arası yolculuk planları öncesinde güncel fiyatları yakından takip etmeye başladı.

İzmir’de güncel fiyatlar ne kadar?

İzmir’de de akaryakıt fiyatları zam sonrası yeniden güncellendi. Kentte benzinin litre fiyatı 63,98 TL’ye yükseldi.

Motorin 65,96 TL, LPG ise 31,79 TL seviyesinde satışa sunuluyor. Böylece üç büyükşehir arasında benzin ve motorin fiyatlarının en yüksek olduğu illerden biri İzmir oldu.

Zam pompaya sınırlı yansıdı

Benzindeki artışın tamamının pompaya yansımamasında eşel mobil sistemi etkili oldu. Bu sistemle akaryakıt ürünlerindeki vergi düzenlemeleri üzerinden fiyat artışlarının bir bölümü dengelenebiliyor.

Buna rağmen tabelalarda yaşanan artış, araç sahiplerinin yakıt maliyetini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklikler yaşanabileceğini belirtiyor.

2 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62,77 TL

Motorin: 64,57 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62,59 TL

Motorin: 64,43 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara:

Benzin: 63,72 TL

Motorin: 65,68 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir:

Benzin: 63,98 TL

Motorin: 65,96 TL

LPG: 31,79 TL