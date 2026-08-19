HaberX
AnasayfaSporAcun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a açtığı davayı kazandı

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a açtığı davayı kazandı

Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'nın locasını iptal ederek başkanlık locası yapmasının ardından Ilıcalı, hakkını arayarak dava açacağını duyurmuştu. Mahkeme, locanın Ilıcalı'ya iadesine hükmetti.

Oluşturan
Eklenme 19.08.2026 - 16:08
Güncellenme 19.08.2026 - 16:21

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezon başında Acun Ilıcalı’nın locasını elinden almıştı. Bu nedenle Ilıcalı yaptığı açıklamada, hakkını arayarak dava açacağını duyurmuştu.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Loca krizinde yeni bir gelişme yaşanırken, kullanım hakkının sona erdirildiği locaya yönelik Ilıcalı’nın yaptığı başvuruda mahkemeden karar çıktı.

MAHKEME, ILICALI’YI HAKLI BULDU

Ilıcalı’nın hukuki süreci başlatmasının ardından, loca sözleşmesinin hukuki altyapısı olmadan feshedildiğini iddia ederek dava dilekçesini mahkemeye iletti. Mahkeme ise yaşanan tartışmaya son noktayı koyarak locanın Ilıcalı’ya iade edilmesine karar verdi.

Haber Devam Ediyor
Sidiki Cherif Fenerbahçe’ye veda etti
Spor
Sidiki Cherif Fenerbahçe’ye veda etti
Fenerbahçe 19 yaşındaki Gineli forvet Sidiki Cherif’in Coventry City’e transfer olduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy Transferi İçin Cagliari İle Anlaştı
Spor
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy Transferi İçin Cagliari İle Anlaştı
Beşiktaş altyapısından yetişen ve son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy’un transferinde...

LOCANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATILMASI ENGELLENDİ

Aynı zamanda, locanın 2026-2027 sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi ihtiyati tedbir yoluyla engellendi. Ilıcalı, böylece locayı yeniden kullanma hakkına sahip olurken, sezon sonuna kadar locanın başka biri ya da kuruma devredilmesi engellenmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

6-7 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen Fenerbahçe’de olağanüstü kongrenin ardından Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Başkanı seçilmesiyle, Chobani Stadyumu’ndaki localarla yönelik bir düzenleme yapmıştı. Bu kapsamda Ali Koç döneminde sarı lacivertli takımda asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı’nın kullandığı locanın sözleşmesi de iptal edilmişti.

Yaşanan olayın ardından kulüp yetkilileri, ilgili locanın sahanın tam orta bölümünde yer alması sebebiyle artık başkanlık locası olarak kullanılacağını açıklamıştı. Böylece locanın Aziz Yıldırım’ın yanı sıra, önümüzdeki dönemlerde göreve gelecek Fenerbahçe başkanlarına tahsis edilmesi planlanıyordu.

Ilıcalı, konuya yönelik yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmeyi doğrularken, sarı lacivertli takıma destek olmak amacıyla locayı 3 yıllık peşin olarak satın aldığını açıklamıştı.

Ilıcalı, sözleşmenin herhangi bir hukuki altyapısı olmadan tek taraflı feshedildiğini belirtirken, yaptığı açıklamada alınan kararın hukuksuz olduğunu ve yasal haklarını kullanacağını belirtmişti.

İlginizi Çekebilir

Spor

Sidiki Cherif Fenerbahçe’ye veda etti

1 saat önce
Spor

Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

1 saat önce
Spor

Lokomotif Moskovalı Batrakov Galatasaray’a transfer oluyor

3 saat önce
Spor

TFF Çorum FK’yı Galatasaray karşılaşması nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti

6 saat önce
Gündem

UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in uyuşturucu test sonucu açıklandı

23 saat önce
Spor

Forması çıkarılan Fenerbahçeli minik taraftar boğa heykeli önünde poz verdi

23 saat önce