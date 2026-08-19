Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a açtığı davayı kazandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım , sezon başında Acun Ilıcalı 'nın locasını iptal etmiş ve bu durum Ilıcalı tarafından mahkemeye taşınmıştır.

Başkanı , sezon başında 'nın locasını iptal etmiş ve bu durum Ilıcalı tarafından mahkemeye taşınmıştır. Mahkeme, Acun Ilıcalı 'nın başvurusunu değerlendirerek locanın kendisine iade edilmesine ve locanın üçüncü kişilere satılmasının engellenmesine karar vermiştir.

'nın başvurusunu değerlendirerek locanın kendisine iade edilmesine ve locanın üçüncü kişilere satılmasının engellenmesine karar vermiştir. Olay, Aziz Yıldırım'ın tekrar başkan seçilmesi sonrasında Fenerbahçe stadyumundaki localar üzerindeki düzenlemelerle başlamış ve Ilıcalı'nın locası başkanlık locası olarak tahsis edilmiştir.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezon başında Acun Ilıcalı’nın locasını elinden almıştı. Bu nedenle Ilıcalı yaptığı açıklamada, hakkını arayarak dava açacağını duyurmuştu.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Loca krizinde yeni bir gelişme yaşanırken, kullanım hakkının sona erdirildiği locaya yönelik Ilıcalı’nın yaptığı başvuruda mahkemeden karar çıktı.

MAHKEME, ILICALI’YI HAKLI BULDU

Ilıcalı’nın hukuki süreci başlatmasının ardından, loca sözleşmesinin hukuki altyapısı olmadan feshedildiğini iddia ederek dava dilekçesini mahkemeye iletti. Mahkeme ise yaşanan tartışmaya son noktayı koyarak locanın Ilıcalı’ya iade edilmesine karar verdi.

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LOCANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATILMASI ENGELLENDİ

Aynı zamanda, locanın 2026-2027 sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi ihtiyati tedbir yoluyla engellendi. Ilıcalı, böylece locayı yeniden kullanma hakkına sahip olurken, sezon sonuna kadar locanın başka biri ya da kuruma devredilmesi engellenmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

6-7 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen Fenerbahçe’de olağanüstü kongrenin ardından Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Başkanı seçilmesiyle, Chobani Stadyumu’ndaki localarla yönelik bir düzenleme yapmıştı. Bu kapsamda Ali Koç döneminde sarı lacivertli takımda asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı’nın kullandığı locanın sözleşmesi de iptal edilmişti.

Yaşanan olayın ardından kulüp yetkilileri, ilgili locanın sahanın tam orta bölümünde yer alması sebebiyle artık başkanlık locası olarak kullanılacağını açıklamıştı. Böylece locanın Aziz Yıldırım’ın yanı sıra, önümüzdeki dönemlerde göreve gelecek Fenerbahçe başkanlarına tahsis edilmesi planlanıyordu.

Ilıcalı, konuya yönelik yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmeyi doğrularken, sarı lacivertli takıma destek olmak amacıyla locayı 3 yıllık peşin olarak satın aldığını açıklamıştı.

Ilıcalı, sözleşmenin herhangi bir hukuki altyapısı olmadan tek taraflı feshedildiğini belirtirken, yaptığı açıklamada alınan kararın hukuksuz olduğunu ve yasal haklarını kullanacağını belirtmişti.