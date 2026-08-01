Ağustosun en sıcak günleri başlıyor: Eyyam-ı Bahur Türkiye’yi etkisi altına alacak

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye genelinde Ağustos ayının başlamasıyla birlikte sıcak hava dalgasının etkisi artacak ve birçok ilde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

genelinde Ağustos ayının başlamasıyla birlikte sıcak hava dalgasının etkisi artacak ve birçok ilde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması, Marmara Bölgesi 'nde ise yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın artması bekleniyor.

'nde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması, 'nde ise yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın artması bekleniyor. Eyyam-ı Bahur adı verilen bu sıcak dönem, halk takviminde yazın en sıcak günlerini ifade etmekte olup, 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yaşandığı düşünülmektedir.

Ağustos ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcak hava dalgasının etkisini artırması bekleniyor. Halk arasında yaz mevsiminin en sıcak dönemi olarak bilinen Eyyam-ı Bahur nedeniyle birçok ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometrelerin 40 dereceyi aşması beklenirken, Marmara Bölgesi’nde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek değerlere ulaşacağı öngörülüyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre sıcaklık artışı ağustos ayının ilk günlerinden itibaren yurt genelinde etkisini hissettirecek. Başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun birçok noktasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, büyükşehirlerde ise nemin etkisiyle bunaltıcı hava koşulları görülecek.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklığın ölçülen hava sıcaklığından daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması öneriliyor.

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Eyyam-ı Bahur nedir?

Eyyam-ı Bahur, halk takviminde yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade eden geleneksel bir kavram olarak biliniyor. Resmi meteorolojik bir dönem olarak kabul edilmese de uzun yıllardır özellikle Anadolu’nun birçok bölgesinde yazın zirve sıcaklıklarının yaşandığı günler bu isimle anılıyor.

Farklı yörelerde “Ağustos sıcakları”, “Harman sıcakları”, “Çöl sıcakları”, “Eyyam-ı Buhur” ve “Eyyam-ı Bâhûr” gibi isimlerle de kullanılan bu ifade, özellikle güney illerinde yaygın şekilde biliniyor. Kelime anlamı ise “çok sıcak günler” olarak ifade ediliyor.

Eyyam-ı Bahur ne zaman başlıyor?

Eyyam-ı Bahur’un başlangıç tarihi konusunda halk takvimlerinde farklı bilgiler yer alıyor. Bazı kaynaklarda bu dönemin 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yaşandığı belirtilirken, bazı takvimlerde ise 1-8 Ağustos aralığı esas alınıyor.

İç Batı Anadolu’da kullanılan bazı halk takvimlerinde ise başlangıç tarihi 7 Ağustos olarak gösteriliyor. Uzmanlar, kesin bir tarih bulunmamakla birlikte ağustos ayının ilk haftasında Türkiye genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde yükseleceğine dikkat çekiyor.

Bölgelere göre sıcaklıklar değişecek

Beklenen sıcak hava dalgasıyla birlikte en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülmesi bekleniyor. Bölgede termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar etkili olacak.

Marmara Bölgesi’nde ise yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha da artacağı değerlendiriliyor. Özellikle büyük şehirlerde bunaltıcı hava koşullarının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.