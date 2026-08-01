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Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Zeytinyağında yeni skandal!

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği taklit ve tağşiş listesinde üç zeytinyağı ürününün mevzuata aykırı olduğunu açıkladı.

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Eklenme 01.08.2026 - 13:14
Güncellenme 01.08.2026 - 13:14

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin kamuoyuyla paylaştığı listeyi güncelledi. Son laboratuvar analizlerinde üç farklı naturel sızma zeytinyağı ürününde mevzuata aykırılık tespit edildi. İncelemelerde, “hakiki ve doğal zeytinyağı” olarak satışa sunulan bazı ürünlere daha düşük maliyetli tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

Bakanlık, söz konusu uygulamanın “Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi” kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Bu kapsamda ürünün doğal yapısında bulunmayan ve ekonomik değer bakımından daha düşük içeriklerin eklenmesi nedeniyle ilgili ürünler taklit ve tağşiş listesine dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın laboratuvar analizlerinde, bazı zeytinyağı ürünlerinde paçal yöntemiyle tohum yağı karışımı yapıldığı tespit edildi. Bakanlığın yayımladığı “Sarı Liste”, mevzuata aykırı şekilde aynı değeri taşımayan madde eklenen gıda ürünlerini kapsıyor.

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Taklit ve tağşiş tespit edilen zeytinyağı markaları

Güncellenen listede yer alan ürünler şöyle:

  • Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı (VLKN Tarım Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi)
  • Bal Çiftliği Gurme Sızma Zeytinyağı (Balçiftliği Gurme Şarküteri)
  • ALİN Naturel Sızma Zeytinyağı (PEG Gıda Pazarlama ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi)

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerin belirlenen program doğrultusunda sürdürüldüğünü ve analiz sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

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