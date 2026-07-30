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TÜİK işsizlik oranı verilerini paylaştı: 21 yılın en düşük seviyesi görüldü

TÜİK'e göre işsizlik oranı haziranda yüzde 7,6'ya geriledi. Bu seviye, 2005'ten bu yana kaydedilen en düşük oran oldu.

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Eklenme 30.07.2026 - 11:04
Güncellenme 30.07.2026 - 11:41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, 15 ve üzeri yaş grubundaki işsiz sayısı haziran ayında 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bine geriledi. İşsizlik oranındaki düşüşle birlikte, aylık bazda hesaplamaların başladığı Ocak 2005’ten bu yana en düşük seviyeye ulaşıldı.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında da işsizlik oranında 1 puanlık azalma yaşandı. Haziran ayı itibarıyla işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 9,8 olarak tahmin edildi.

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Genç nüfusta da düşüş eğilimi dikkat çekti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 12,8 seviyesine indi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 17,3 olarak hesaplandı.

TÜİK ayrıca, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik verilerinde bazı aylara ilişkin revizyona gidildiğini duyurdu. Açıklanan tabloya göre 2026 yılında işsizlik oranı ocak ayında yüzde 8,1 seviyesindeyken, haziran itibarıyla yüzde 7,6’ya geriledi.

Ekonomik göstergeler açısından yakından takip edilen iş gücü verileri, istihdam piyasasındaki gelişmelerin izlenmesi açısından önem taşıyor.

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