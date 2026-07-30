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Vatandaşa 1 TL, esnafa 50 kuruş: Mobil DOA uygulaması devreye alındı

Mobil DOA uygulaması başladı. Vatandaşlar iade ettikleri her DOA logolu ambalaj için 1 TL, esnaf ise 50 kuruş teşvik alabilecek.

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Eklenme 30.07.2026 - 14:21

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) kapsamında yeni bir uygulama hayata geçirildi. “Mobil DOA” adı verilen sistemle birlikte depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerin de depozito ağına dahil edilmesi hedefleniyor.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından uygulamaya alınan sistem sayesinde mahalle ölçeğindeki işletmeler, ücretsiz olarak temin edilecek Mobil DOA cihazları aracılığıyla iade noktası olarak hizmet verebilecek. Böylece vatandaşların depozito iadesi için uzun mesafeler kat etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Mobil DOA uygulaması nasıl çalışacak?

Sisteme katılmak isteyen işletmeler, “dbys.gov.tr” üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi’ne kayıt yaptırabilecek. Kayıt işlemlerini tamamlayan işletmelere barkod doğrulama, sayım ve veri aktarımı yapabilen Mobil DOA el terminalleri ücretsiz olarak sağlanacak.

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Vatandaşlar ise DOA logolu içecek ambalajlarını iade ederken cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak işlemi başlatabilecek. Ambalajın barkodunun doğrulanmasının ardından teşvik ödemesi dijital olarak tanımlanan “DOA Cüzdanı” hesabına aktarılacak.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, uygulamanın temel hedefinin depozito iade sistemini ülke genelinde yaygınlaştırmak olduğunu belirterek, her mahallede erişilebilir iade noktaları oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

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