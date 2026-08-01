Mert Hakan Yandaş’ın bahis cezasında son dakika gelişmesi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’a bahis eylemi yüzünden verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasının 6 aya düşürüldüğünü açıkladı.

Tahkim Kurulu tarafından konuya ilişkin olarak verilen karar şu şekilde:

“Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30 Nisan 2026 tarihli ve E.2025-2026/4550 – K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı değerlendirildi.

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Yapılan müzakere sonucunda,

-Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi yüzünden FDT’nin 57/2. maddesi gereğince 12 ay hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına oy birliğiyle,

-Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi gereğince takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bahis soruşturması çerçevesinde 9 Aralık 2025’te tutuklanmış ve 5 ay hapis yatmasının ardından tahliye edilmişti.

Yandaş, tahliye edildiği duruşmada itibar suikastine uğradığını belirterek, “Bir an önce aileme kavuşmak ve takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TFF Tahkim Kurulu, nisan ayında verdiği kararda Yandaş’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurmuştu.