Yarın İstanbul’da tek bir şartla toplu ulaşım ücretsiz olacak

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ulaşım İstanbul , 2 Ağustos Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için sınav katılımcılarına ve öğretim görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

iştiraki , 2 Ağustos Pazar günü yapılacak için sınav katılımcılarına ve öğretim görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Adayların ve öğretim görevlilerinin, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için sınav belgelerini göstermeleri gerektiği belirtildi.

Ulaşım İstanbul, ayrıca 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) bitirme sınavları için de benzer ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ulaşım İstanbul, 2 Ağustos Pazar tarihinde (yarın) yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) doğrultusunda sınava girecek adaylara ve öğretim görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

SINAV BELGESİNİ GÖSTERMEK GEREKECEK

Bu kapsamda bu kişiler sınav belgelerini göstererek ilgili toplu ulaşım araçlarından ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.

Ulaşım İstanbul’un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

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“2 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek ALES girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerdir.”

BİTİME SINAVLARI İÇİN ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ

Diğer taraftan Ulaşım İstanbul, daha önce de 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) bitirme sınavları doğrultusunda sınava girecek adaylar ve öğretim görevlileri için ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacağını duyurmuştu.