Acun Ilıcalı’dan hayatını kaybeden MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı için takdir toplayan destek

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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, dün Kilyos’taki evinde ölü bulunmuştu. Kaşıkçı’nın vefatı tüm sevenlerini yasa boğarken, geride ise eşi ve kızı kaldı.

ACUN ILICALI’DAN ANLAMLI DESTEK

MasterChef Türkiye’nin yapımcısı Acun Ilıcalı ise yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın kızı Maya’nın eğitim masraflarını karşılayacağını duyurdu. Ilıcalı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Eren çok efendi ve iyi bir insandı. Yeri dolmaz ama yavrusu için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Dün Kilyos’taki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın vefatı sevenlerini yasa boğarken, genç şefin ölümü ise akıllarda soru işareti bıraktı. Bu kapsamda bazı kaynaklarda Kaşıkçı’nın kalp krizi nedeniyle öldüğü iddia edilse de, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi incelemesinin ardından netleşeceği ifade edildi.

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İLAÇ DETAYI

Ayrıca Kaşıkçı’nın komodinin üzerindeki ilaçlara uzanmaya çalıştığı esnada hayatını kaybettiği iddia edildi.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1990’da Kırklareli’nde dünyaya gelen Eren Kaşıkçı’nın baba tarafının Rize’nin Pazar ilçesine bağlı olduğu bilinmektedir. Kaşıkçı, ailesinin mesleği ve tayinler nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü ülkenin farklı şehirlerinde geçirmiş ve ortaokul ile lise eğitimini Kırklareli’nde tamamlamıştır.

Gastronomi ve mutfak sanatlarına ilgi duyan Kaşıkçı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunudur. Üniversite yıllarından beri profesyonel mutfaklarda çalışmaya başlayarak ülkenin en büyük otel ve restoranlarında şeflik yapmıştır.

Ayrıca Kaşıkçı, mutfakta özellikle soğuk başlangıçlar, ızgara teknikleri ve yerel ürünlerin modern sunumu üzerine uzmanlaşmış ve 2021 yılında MasterChef Türkiye şampiyonu olarak adını geniş kitlelere duyurmuştur.