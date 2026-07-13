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Cinayete azmettirme suçundan yargılanan Survivor’ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan mahkemede dikkat çeken açıklamalar

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine yönelik davada yargılanan tutuklu sanık ve Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, mahkemede yaptığı savunmada dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, günah keçisi ilan edildiğini ve mağdur olduğunu ifade etti.

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Eklenme 13.07.2026 - 13:20
Güncellenme 13.07.2026 - 13:45
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19 Mart 2021’de İstanbul’un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı davasında yeni gelişmeler yaşandı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar arasındaki Survivor’ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu hakim karşısında savunma yaptı.

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ALEYNA KALAYCIOĞLU MAHKEMEDE NELER SÖYLEDİ?

Kalaycıoğlu, hakkındaki suçlamaları reddederken, kendisinin de mağdur olduğunu ifade ederek mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti. Duruşmada konuşan Kalaycıoğlu, hakkındaki iddialara yönelik yaptığı açıklamada futbolcu Kundakçı’nın cinayetini azmettirdiğine ilişkin hiçbir delil bulunmadığını, olaya karışan isimlerin cahil olsa da kendisinin vicdansız olmadığını ve dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Kalaycıoğlu, yaşanan olay nedeniyle oldukça üzgün olduğunu vurgulayarak, kendisinin de mağdur olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini aktardı.

Ayrıca Kalaycıoğlu’nun avukatı da mahkemede yaptığı savunmada müvekkilinin annesi ve kardeşine bakmakla yükümlü olduğunu dikkat çekerek, adli kontrol tedbirleri uygulanması koşuluyla Kalaycıoğlu’nun tahliyesini talep etti.

Kalaycıoğlu yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

“Ben cani değilim, kimseyi yönlendirmedim, günah keçisi seçildim. Gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. Ben bu olayın mağduruyken yargılanmam beni çok üzüyor.”

MAHKEMENİN KARARI NE OLACAK?

Öte yandan mahkemenin sanıkların savunmalarından sonra dosyadaki delilleri inceleyerek kararını vermesi bekleniyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ Mİ? 

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun tutuklu hallerinin devamına karar verildi.  

 

DURUŞMA NE ZAMANA ERTELENDİ? 

Mahkeme duruşmayı 7 Ekim tarihine erteledi. 

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın 19 Mart 2026’da İstanbul’un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş ve olayla bağlantılı olarak gerçekleştirilen soruşturma doğrultusunda iddianamede Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istenmişti.

Ayrıca ünlü türkücü İzzet Yıldızhan için ise 5 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, iddianamenin kabul edilmesiyle beraber Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada sanıkların üzerlerine atılı suçlamalara yönelik yargılamanın devam ettiği öğrenildi.

Bugün ikinci celsesi görülen davada mahkemenin sanıkların savunmalarını, taraf avukatlarının beyanlarını ve dosyaya giren yeni delilleri incelemesi bekleniyor.

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