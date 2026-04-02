AK Partili İsim Tarih Verdi: Yeni Bir Resmi Tatil Geliyor!

Her yıl 21 Mart’ta kutlanan Nevruz’un resmi tatil niteliğine kavuşması için gelecekteki aylarda çalışmaların yapılacağı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu tarafından duyuruldu. Gündeme dair soruları cevaplayan Kürşad Zorlu, çalışmanın detaylarını paylaştı.

Gazeteci Sinan Burhan’ın sorularını cevaplayan Zorlu, 21 Mart’ta kutlanan Nevruz’un resmi tatil olması için çalışmaların gelecekteki aylarda somut bir niteliğe kavuşacağını ifade etti.

Zorlu, “Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah gelecekteki aylar içerisinde yetkili kurullarımızda tekrar bu durumu konuştuktan sonra hayata geçirme iradesindeyiz. Önümüzdeki aylarda bu somut bir niteliğe kavuşacaktır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki sene bu konuda yaptığı konuşmada Nevruz’un resmi tatil ilan edebileceğinin sinyalini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Günü Anma Programı çerçevesinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği açıklamada, 21 Mart tarihinin ‘Baharın ve Kardeşliğin Bayramı’ olarak ilan edilebileceğini açıklamıştı.

Nevruz Nedir?

21 Mart ile beraber ağaçlar çiçeklenmeye, havalar ısınmaya, karlar erimeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye ve toprak yeşermeye başlar. 21 Mart bu sebeple bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/ YENİGÜN bayramı ismiyle kutlanır.

Nevruz Neden 21 Mart’ta Kutlanır?

Sene başı olarak gece- gündüz eşitliğinin görüldüğü 21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Yeni yılın başladığı bu güne âna Yılgayak ismi verilir. Oniki Hayvanlı Takvim ve Melikşah’ın Celali Takvimi’nde yılbaşı olarak belirlenen 21 Mart, Divânu Lügati’t-Türk’te de ilkbaharın gelişi olarak ifade edilir.