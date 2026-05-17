Kurban Bayramı Öncesi ATM Limitleri Güncellendi! İşte Güncel Limitler!

Bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar sürerken vatandaşlar da kurbanlık ve bayram alışverişleri nedeniyle nakit kullanımını artırdı. Bu kapsamda ATM’lerin önünde uzun kuyruklar oluşmaya başlarken bankalar, vatandaşların bayram öncesinde mağduriyet yaşamaması için ATM limitlerini yeniden düzenlediklerini açıkladı.

Buna göre birçok banka güncel ATM limitlerini duyurdu. Enpara, nakit işlemlerde 60 bin lira, karekod işlemlerinde ise 10 bin lira limit belirlediğini açıkladı. QNB Finansbank’ın nakit ve karekod işlemlerinde 50 bin lira limit uyguladığı belirtilirken, İş Bankası’nın nakit ve karekod işlemlerinde 20 bin lira limit sunduğu ifade edildi. Garanti BBVA’nın nakit ve karekod işlemlerinde 20 bin lira, VakıfBank’ın nakit işlemlerinde 20 bin lira ve karekod işlemlerinde 5 bin lira limit uyguladığı aktarıldı.

İŞLEM LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

Yapı Kredi, ING ve TEB’in nakit ile karekod işlemlerinde 15 bin lira limit belirlediği belirtilirken, Ziraat Bankası, Halkbank ve Akbank’ın ise nakit ve karekod işlemlerinde 10 bin lira limit sunduğu açıklandı. Bunun yanı sıra DenizBank ve HSBC de nakit ve karekod işlemlerinde 10 bin liraya kadar işlem yapılabileceğini duyurdu.

BAYRAM BOYUNCA ATM DOLUM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞECEK

Buna göre banka müşterileri, nakit ve karekod işlemlerini birlikte kullanarak daha yüksek tutarlarda para çekebilecek. Öte yandan bazı vatandaşlar karekodla para çekme işlemlerindeki limitlerin düşük kaldığını ifade ederken uzmanlar, kullanıcıların mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kendi limitlerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Ayrıca bankalar, bayram boyunca ATM’lerin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenli olarak para dolumu yapılacağını da açıkladı.