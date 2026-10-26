Akaryakıta 1 Kasım’da zam iddiası! Motorinin litresi yeniden 100 TL’yi aşabilir!

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1 Ekim tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kurşunsuz benzin türlerinin maktu ÖTV tutarları yeniden belirlendi.

ZAMLAR 3 AYA BÖLÜNDÜ

Ağustos ayında motorin için başlatılan kademeli vergi artışı benzine de yansıtılmıştı. Bu kapsamda tek seferde zam yapmak yerine ekim, kasım ve aralık aylarına bölünen üç aşamalı sistem hayata geçirilmişti. Bu sistemin kasım ayı düzenlemesi kapsamında akaryakıta yeni zam gelmesi bekleniyor.

1 KASIM’DA ZAM BEKLENİYOR

1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt tabelalarının yeniden değişmesi bekleniyor.

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Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, 1 Kasım Pazar günü itibarıyla ÖTV kaynaklı olarak benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam gelmesi bekleniyor.

Aydilek, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “1 Kasım Pazar günü ÖTV kaynaklı benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam gündemde. Sektör kaynakları: ‘Cuma, tesisler ve pazar piyasaları kapalı. Bugüne dek piyasaların kapandığı cuma gününden hesaplanan zamlar hafta başında yansıdı. Uygulama devam edecek mi, değişecek mi göreceğiz.’” ifadelerini kullandı.

MOTORİN 100 TL’Yİ AŞABİLİR

26 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla yürürlükteki güncel pompa fiyatları üzerinden hesaplandığında, ÖTV zammının gelmesi durumunda ülke genelinde motorinin litre fiyatı 100 TL barajını aşacak. Aynı zamanda benzinin litre fiyatı ise 80 TL sınırını geçecek.

26 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Öte yandan, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.30 TL

Motorin litre fiyatı: 96.80 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.10 TL

Motorin litre fiyatı: 96.60 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.30 TL

Motorin litre fiyatı: 97.90 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.50 TL

Motorin litre fiyatı: 98.10 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL