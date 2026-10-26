iPhone Duo’nun iç ekranı ilk günden çatlamaya başladı

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Teknoloji devi Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, 23 Ekim’de satışa sunuldu. Türkiye’de 230 bin liradan başlayan fiyatlarla satılan cihazın yüksek fiyatının yanı sıra iç ekranının çatlaması da şikâyetlere neden oldu.

İLK GÜNDEN İÇ EKRANI KIRILDI

Oksijen’in haberine göre, iPhone Duo’yu satın alan bazı kullanıcılar teknoloji forumlarında telefonlarının ilk günden hasar aldığına ilişkin görseller paylaştı. Paylaşılan fotoğraflara bakıldığında iç ekranın çatladığı ve çatlakların ekranın katlanma ekseni boyunca oluştuğu, bazı cihazlarda ise ekranın bir bölümünde parlak beyaz piksel çizgilerinin meydana geldiği gözlemlendi.

SATIN ALINDIKTAN 6 SAAT SONRA EKRANI ÇATLADI

Avustralya’daki bir kullanıcı, cihazı satın almasının ardından yaklaşık 6 saat sonra, telefonu 20 defadan daha az açıp kapatmasına rağmen ekranının çatladığını bildirdi. Kullanıcı, cihazı açtığı sırada menteşe bölgesinde ekranın altında bir şey hissettiğini ve daha sonra çatlama sesi duyduğunu ifade ederek iç ekranın katlanma hattı boyunca kırıldığını aktardı. Kullanıcı ayrıca, iç ekran kırılmadan önce cihazın herhangi bir darbe almadığını veya fiziksel hasara uğramadığını söyledi.

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TÜRKİYE’DE DE YAŞANDI

Benzer olaylar ABD, Kanada ve Çin gibi farklı ülkelerde de yaşanırken Türkiye’de de bir kullanıcı, YouTube’da paylaştığı videoda cihazın iç ekranında benzer bir çatlağın meydana geldiğini belirtti.

YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, Apple Store’a başvuru yapmalarının ardından cihazlarının ücretsiz olarak yenisiyle değiştirildiğini vurgularken Avustralya’daki kullanıcı da telefonunun mağazada yenisiyle değiştirildiğini söyledi.

Aynı zamanda operatörler aracılığıyla satın alınan telefonlarda, stok yetersizliği yüzünden değişim sürecinin daha zor ilerlediğine yönelik şikâyetler yapıldı.

TÜM iPHONE DUO’LAR İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Apple konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmazken şikâyetlerin sınırlı olması sebebiyle sorunun tüm iPhone Duo cihazları için geçerli olduğunu söylemek için henüz erken olduğu vurgulandı.