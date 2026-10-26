HaberX
AnasayfaSon DakikaKırmızı bültenle aranan Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karabağ’da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karabağ’da yakalandı

Sıfır Bir dizisiyle tanınan ve kırmızı bültenle aranan Cengizhan Yurdutek, Karabağ'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalanan isimler arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz'un da olduğu öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 26.10.2026 - 12:14
Güncellenme 26.10.2026 - 12:52

İçişleri Bakanlığı, son bir ayda kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 firari suçlunun Türkiye’ye getirildiğini açıklarken, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar doğrultusunda farklı ülkelerden Türkiye’ye iade edilen isimlerin sayısı belli oldu.

HANGİ ÜLKEDEN, KAÇ İSİM İADE EDİLDİ?

Buna göre Gürcistan’dan 49, Almanya’dan 5, Yunanistan’dan 3, Kırgızistan’dan 2 kişi Türkiye’ye iade edilirken Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ’dan da birer kişinin iadesi gerçekleştirildi.

SURVİVOR YARIŞMACISI VE SIFIR BİR OYUNCUSU DA İADE EDİLDİ

Öte yandan, iade edilen isimler arasında ünlü isimler de bulunurken Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz ve Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek de Karadağ’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen isimler arasında yer aldı.

Haber Devam Ediyor
SPK’dan yatırım fonlarına ilişkin rehberde düzenleme
Son Dakika
SPK’dan yatırım fonlarına ilişkin rehberde düzenleme
SPK, yatırım fonlarına ilişkin rehberde düzenlemeye giderken portföy ve yatırım sınırlamalarına kademeli uyum takvimini kaldırdı. Ayrıca tam ve nihai uyum için son tarih olarak 31 Ocak 2027 belirlendi.
İBB İhale Soruşturmasında Yeni Operasyon: 3 İlde Eş Zamanlı Baskın
Gündem
İBB İhale Soruşturmasında Yeni Operasyon: 3 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ihalede usulsüzlük iddiası üzerine İstanbul, Kırklareli ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yurdutek’in suç kayıtları arasında “kasten yaralama” suçundan 2 kayıt, “basit yaralama” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçları bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Son Dakika

Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

5 saat önce
Son Dakika

Yasa dışı bahis soruşturmasında 23 şirkete kayyum atandı

10 saat önce
Son Dakika

SPK’dan yatırım fonlarına ilişkin rehberde düzenleme

1 gün önce
Son Dakika

Eski AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın hakkında yakalama kararı

2 gün önce
Son Dakika

Fon soruşturmasında 25 kişi 10 milyar TL’yi iade etti

2 gün önce
Son Dakika

Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

3 gün önce