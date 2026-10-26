Kırmızı bültenle aranan Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karabağ’da yakalandı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

İçişleri Bakanlığı, son bir ayda kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 firari suçlunun Türkiye’ye getirildiğini açıklarken, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar doğrultusunda farklı ülkelerden Türkiye’ye iade edilen isimlerin sayısı belli oldu.

HANGİ ÜLKEDEN, KAÇ İSİM İADE EDİLDİ?

Buna göre Gürcistan’dan 49, Almanya’dan 5, Yunanistan’dan 3, Kırgızistan’dan 2 kişi Türkiye’ye iade edilirken Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ’dan da birer kişinin iadesi gerçekleştirildi.

SURVİVOR YARIŞMACISI VE SIFIR BİR OYUNCUSU DA İADE EDİLDİ

Öte yandan, iade edilen isimler arasında ünlü isimler de bulunurken Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz ve Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek de Karadağ’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen isimler arasında yer aldı.

Haber Devam Ediyor

Yurdutek’in suç kayıtları arasında “kasten yaralama” suçundan 2 kayıt, “basit yaralama” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçları bulunuyor.