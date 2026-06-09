Akaryakıta Zam Gelecek mi? Güncel Mazot, Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları!

Salı günü araç sahipleri, pompa fiyatlarının ne olduğunu merak ederken güncel tarifeler değişmeden kaldı. Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe karşın, yurt içi akaryakıt fiyatlarına herhangi bir zam ya da indirim yansımadı. Tabelalar bu hafta değişimsiz seyrini sürdürüyor.

İSTANBUL’DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da Avrupa Yakası’nda benzin litresi 62,97 TL, motorin 66,33 TL, LPG ise 31,99 TL olarak uygulanıyor. Anadolu Yakası’nda ise fiyatlar hafif düşük seyrediyor; benzin 62,82 TL, motorin 66,20 TL, LPG de 31,39 TL seviyesinde.

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ANKARA VE İZMİR’DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara’da benzin litresinin fiyatı 63,92 TL, motorin 67,45 TL, LPG ise 31,97 TL olarak belirlendi. İzmir’de ise üç ilin en yüksek benzin ve motorin fiyatları geçerli; benzin 64,20 TL, motorin 67,72 TL, LPG 31,79 TL ile satışa sunuluyor.