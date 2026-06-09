Kurumlar Vergisi Oranı 2026: Kurumlar Vergisi Nedir?

Varlık barışı değişikliklerinin de kapsaması öngörülen torba yasa teklifi, TBMM gündeminde yer alırken teklifin içeriği ve muhtemel maddeleri merak ediliyor. Özellikle kademeli emeklilik ve kurumlar vergisi desteği de torba yasa teklifinde yer alınırken, yer alması beklenirken Vatandaşlar bu maddeleri yakından takip ediyor.

TBMM Genel Kurulu’nda varlık barışına yönelik değişiklikleri kapsayan yasa teklifinin görüşüleceği düşünülürken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları ve kademeli emeklilik konularının da gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Bu kapsamda çok sayıda vatandaş TBMM’den çıkacak kararları merak ederken, Meclis’te görüşülen torba yasa teklifinde kurumlar vergisi düzenlemesi de değişti.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN KURUMLAR VERGİSİ AÇIKLAMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylanan öngörüye göre üretim ve zirai faaliyetlerden sağlanan kazançlara yüzde 12,5 oranında kurumlar vergisi uygulanacak. Söz konusu değişiklik üretim ve tarım sektörlerine vergi desteği sağlamayı hedefliyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, kurumlar vergisine ilişkin yaptığı açıklamada, üretimde kurumlar vergisinin yüzde 12,5’e indirildiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Kurumlar vergisi oranını üretimde yüzde 12,5’e düşürdük fakat yabancıya değil, herkese bu uyguladık. Bu kapsamda yalnızca yabancıya alan diye bir şey yok. Dünyada birilerinin başka bir yerde bir şey üretmesi halinde veya bizimkilerin dünyanın bir köşesinde bir şey üretmesi durumunda burayı tercih etsinler, dışarıya gitmesinler, dışarıdan da bize gelsinler.”

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR?

Sermaye firmaları, kooperatifler ve iktisadi işletmeler gibi tüzel kişiliğe sahip kurumların bir hesap dönemince sağladıkları safi kurum kazancı üzerinden devlete ödedikleri vergi türüne kurumlar vergisi deniyor.