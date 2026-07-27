Mehmet Güreli, Görkem Yeltan’ı 40 yıl sonra evlat edindi

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Mehmet Güreli ve Görkem Yeltan arasındaki 40 yıllık manevi bağ, İstanbul Aile Mahkemesi tarafından yapılan evlat edinme başvurusu ile resmiyet kazandı.

ve arasındaki 40 yıllık manevi bağ, tarafından yapılan evlat edinme başvurusu ile resmiyet kazandı. İkili, Yeltan 'ın çocuk yaşlarda İstanbul'a gelişiyle tanışmış ve yıllar içinde aile bağı ve sanat alanındaki ortak çalışmalarla ilişkilerini güçlendirmiştir.

'ın çocuk yaşlarda İstanbul'a gelişiyle tanışmış ve yıllar içinde aile bağı ve sanat alanındaki ortak çalışmalarla ilişkilerini güçlendirmiştir. Mahkeme, Güreli'nin evlat edinme talebini kabul ederken, Yeltan'ın eşinin de sürece onay verdiği bilgisi dosyada yer almıştır.

Müzisyen, yazar ve yönetmen Mehmet Güreli ile oyuncu ve yazar Görkem Yeltan arasındaki 40 yıllık manevi bağ, mahkeme kararıyla resmiyet kazandı. İstanbul Aile Mahkemesi, Mehmet Güreli’nin Görkem Yeltan’ı evlat edinme talebini kabul etti.

Sanat dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Mehmet Güreli ile Görkem Yeltan’ın hikâyesi, Yeltan’ın çocuk yaşlarda İstanbul’a gelmesiyle başladı. İkili, Yeltan’ın 9 yaşında olduğu dönemde aile çevresi aracılığıyla tanıştı. Yıllar içinde güçlenen ilişkileri, sadece aile bağıyla sınırlı kalmadı; sanat alanında gerçekleştirilen ortak çalışmalarla da pekişti.

Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören Mehmet Güreli’nin bu süreçte en büyük destekçilerinden biri Görkem Yeltan oldu. Yakın çevresinin aktardığına göre Yeltan, tedavi ve bakım sürecinde manevi babasının yanında yer alarak refakat etti.

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Hastanede bulunduğu dönemde Mehmet Güreli’nin, yıllardır kızı gibi gördüğü Görkem Yeltan’ı resmi olarak evlat edinmek istediğini dile getirdiği öğrenildi. Bu talebin Yeltan tarafından da olumlu karşılanmasının ardından süreç yargıya taşındı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan başvuruda Mehmet Güreli, yaklaşık 40 yıldır Görkem Yeltan ile baba-kız ilişkisi içinde olduklarını ve Yeltan’ın hayatının önemli anlarında kendisini yalnız bırakmadığını ifade etti. Dosyada ayrıca Görkem Yeltan’ın eşinin de evlat edinme işlemine onay verdiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Mahkeme, tarafların beyanları ile dosya kapsamındaki bilgi ve belgeleri değerlendirdikten sonra Mehmet Güreli’nin talebini kabul etti. Böylece Mehmet Güreli ve Görkem Yeltan arasında yıllardır süren manevi baba-kız ilişkisi, hukuki açıdan da resmen tescillenmiş oldu.