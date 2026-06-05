HaberX
Anasayfa/Ekonomi/İstanbul’daki Ünlü AVM Satıldı!

İstanbul’daki Ünlü AVM Satıldı!

İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'nin satıldığı öğrenildi. Rönesans Gayrimenkul’ün, AVM’yi işleten şirketteki kalan yüzde 50 payı satın almak için sözleşme imzaladığı belirtildi.

Oluşturan
Eklenme 05.06.2026 - 17:16
Haberi PAYLAŞ

İstanbul’un bilinen alışveriş merkezlerinden Optimum Premium Outlet AVM’nin Rönesans Gayrimenkul tarafından devralındığı ifade edildi. Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, portföyünü genişletmek amacıyla bu adımı attığını açıklarken, AVM’yi işleten Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ de sahip olmadığı yüzde 50’lik payın satın alınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyurdu. 

AVM’NİN TEK SAHİBİ OLDU

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ilgili hisselerin Euro Crescent Private Limited’den devralınacağı bildirildi.

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte Rönesans Gayrimenkul’ün Feriköy Gayrimenkul’deki payının yüzde 100’e ulaşacağı ve böylece İstanbul Optimum Premium Outlet AVM’nin dolaylı olarak tek sahibi haline geleceği ifade edildi.

RÖNESANS GAYRİMENKUL’DAN AÇIKLAMA

İşlemin hayata geçirilebilmesi için Rekabet Kurumu’nun onayının gerektiği belirtilirken, Rönesans Gayrimenkul tarafından yapılan açıklamada satın almanın stratejik önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, AVM’nin tamamen Rönesans Gayrimenkul bünyesine katılmasının portföy büyüklüğüne ve gelir artışına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yeni Haberlere İlk Sen Ulaş!

Günün en sıcak son dakika haberleri tek bir bildirimle cebine gelsin. Kanallarımıza tamamen ücretsiz katılarak hiçbir gelişmeyi kaçırma!

Google'da Ekle Telegram'a Katıl
Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Sosyal Yardım Ödemeleri Artık PTT ve Ziraat Bankası’ndan Yapılmayacak!

6 saat önce
Ekonomi

Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Araçları Belli Oldu!

7 saat önce
Ekonomi

Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi: İşte En Pahalı ve En Ucuz Sigara Fiyatları!

9 saat önce
Ekonomi

İşçilere Sosyal Yardım Zammı Müjdesi: Aile, Kıdem, Eğitim ve Bayram Yardımları Zamlandı!

11 saat önce
Ekonomi

Asgari Ücret 4 Bin 664 TL Eridi: Yeni Asgari Ücret 37 Bin 230 TL Olacak mı?

12 saat önce
Ekonomi

6 Haziran 2026: Gram Altın, Çeyrek Altın ve Tam Altın Bugün Kaç Lira?

15 saat önce

Yorum Yap