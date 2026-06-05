İstanbul’daki Ünlü AVM Satıldı!

İstanbul’un bilinen alışveriş merkezlerinden Optimum Premium Outlet AVM’nin Rönesans Gayrimenkul tarafından devralındığı ifade edildi. Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, portföyünü genişletmek amacıyla bu adımı attığını açıklarken, AVM’yi işleten Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ de sahip olmadığı yüzde 50’lik payın satın alınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

AVM’NİN TEK SAHİBİ OLDU

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ilgili hisselerin Euro Crescent Private Limited’den devralınacağı bildirildi.

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte Rönesans Gayrimenkul’ün Feriköy Gayrimenkul’deki payının yüzde 100’e ulaşacağı ve böylece İstanbul Optimum Premium Outlet AVM’nin dolaylı olarak tek sahibi haline geleceği ifade edildi.

RÖNESANS GAYRİMENKUL’DAN AÇIKLAMA

İşlemin hayata geçirilebilmesi için Rekabet Kurumu’nun onayının gerektiği belirtilirken, Rönesans Gayrimenkul tarafından yapılan açıklamada satın almanın stratejik önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, AVM’nin tamamen Rönesans Gayrimenkul bünyesine katılmasının portföy büyüklüğüne ve gelir artışına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.