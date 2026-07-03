Almanya’da Julian Nagelsmann dönemi resmen sona erdi

Dört kez dünya şampiyonu olma apoletiyle 2026 Dünya Kupası’na gelen Almanya, Son 32 turunda turnuvanın zayıf takımlarından birisi olarak görülen Paraguay’a penaltılarla 4-3 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Sonrasında başlayan krizin faturası, beklenildiği gibi Almanların teknik patronu Julian Nagelsmann’a kesildi.

Julian Nagelsmann görevden alındı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Bernd Neuendorf’un önerisinin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, oy birliğiyle Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın görevine son verilmesine karar verildi. Alınan bilgilere göre, Nagelsmann’ın da Dünya Kupası hüsranı sonrasında görevden ayrılma talebini federasyona ilettiği ortaya çıktı.

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Nagelsmann: ‘’Takım yeni bir başlangıcı hak ediyor’’

Görevine veda eden Julian Nagelsmann, kararla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Eleme sürecinden bu yana geçen günlerde çok düşündüm ve hem kişisel olarak hem de federasyon içindeki güvendiğim kişilerle istişare ettim. Bu karar benim için hiç de kolay olmadı. Benim en büyük önceliğim her zaman takımın başarısı olmuştur. Böylesine acı bir hayal kırıklığının ardından, takım yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor.

Teknik kadroma, destek ekibine ve federasyondan bize destek veren herkese, özellikle de birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca taraftarlara da özel bir teşekkürimi sunuyorum. Zor zamanlarda bile bizi sırtladınız, bize güvendiniz, bize enerji verdiniz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız ve bu Dünya Kupası’nda size daha fazla unutulmaz futbol gecesi yaşatamadığımız için gerçekten çok üzgünüm. Çok daha fazlasını hak ediyordunuz!”

Yerine Jürgen Kloop mu gelecek?

Alman basınında yer alan bazı iddialara göre, Julian Nagelsmann’ın yerine uzun süredir teknik direktörlük yapmayan Jürgen Kloop’un geleceği öne sürüldü. Ancak deneyimli çalıştırıcıdan veya federasyondan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.