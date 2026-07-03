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Beşiktaş’tan Salih Özcan harekatı: Hedef kampa yetiştirmek

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta yerli oyuncu rotasyonu için Borussia Dortmund’dan ayrılan Salih Özcan’ı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların hedefi, milli oyuncuyu Slovakya kampına yetiştirmek.

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Eklenme 03.07.2026 - 13:29
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 10+4 yabancı kuralını devam ettirme kararı alması sebebiyle kadro planlamasında önceliği yerli isimlere verdi. Scout ekibine bu yönde talimat veren siyah-beyazlı takımda gündeme gelen son ismin Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Salih Özcan olduğu öğrenildi.

Salih Özcan için harekete geçildi

TRT Spor’da yer alan habere göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun da onay verdiği 28 yaşındaki Salih Özcan için yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların milli orta saha oyuncusu için yıllık 2,5 milyon euro’dan 3 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.

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Hedef Slovakya kampına yetiştirmek

Monaco’da Kassoum Ouattara’yı transfer eden Beşiktaş, Fransız oyuncuyla beraber Salih Özcan’ı da Slovakya kampına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

28 yaşındaki futbolcu daha önce Köln, Holstein Kiel, Wolfsburg ve Borussia Dortmund gibi takımlarda forma giydi.

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