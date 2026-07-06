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Asgari ücret 23 bin liraya düştü

DİSK, yüksek enflasyon nedeniyle yılın ilk 6 ayında asgari ücretin 5 bin lira eridiğini duyurdu.

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Eklenme 06.07.2026 - 18:17
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Ücret Kayıpları İzleme Raporu”nu paylaştı.

İŞÇİ ÜCRETLERİ NE KADAR ERİDİ?

DİSK Araştırma Merkezince (DİSK-AR) hazırlanan raporun sonuçları kamuoyuyla paylaşılırken, yüksek enflasyon ve vergi kesintileri nedeniyle yılın ilk yarısında işçi ücretlerinde toplam 1 trilyon 167 milyar lira tutarında bir erimenin yaşandığı ortaya çıktı.

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BİR İŞÇİNİN İLK 6 AYLIK KAYBI NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda bir işçinin yılın ilk yarısındaki kaybının 16 bin 157 lirayı bulduğu belirtilirken, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrette ise yaklaşık 5 bin liralık bir erimenin olduğu belirtildi.

EMEKLİ MAAŞLARI DA YÜKSEK ENFLASYON YÜZÜNDEN ERİDİ

Öte yandan yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşlarının da eridiği vurgulanırken, DİSK yetkilileri emeklilerin insani koşullarda hayatlarına devam edebilecek bir gelir seviyesine ulaşmalarının zorunluluk olduğunu aktardı.

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