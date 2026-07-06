Kredi kartı olanlara kötü haber: Yüzde 60 zam ekstrelere yansıdı

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Türkiye’de milyonlarca kişinin günlük harcamalarında kullandığı kredi kartları için yeni dönem başladı. Bankaların her yıl güncellediği yıllık kart aidatları, bu yıl daha yüksek oranlarla kart kullanıcılarının karşısına çıktı.

Kredi kartı ekstresini kontrol eden birçok vatandaş, yıllık üyelik ücreti kaleminde geçen yıla göre dikkat çeken artışlarla karşılaştı. Özellikle yüksek limitli ve avantajlı kartlarda aidat tutarlarının daha da yükseldiği görüldü.

Kredi kartı aidatlarında dikkat çeken artış

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Bankaların yeni tarife güncellemeleriyle birlikte kredi kartı yıllık üyelik ücretlerinde ciddi artış yaşandı. Kart türüne, bankaya ve kartın sunduğu avantajlara göre değişen aidatlarda ortalama yükselişin yüzde 60 seviyesine çıktığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıl daha düşük tutarlarla tahsil edilen kart ücretleri, bu yıl ekstrelerde daha yüksek rakamlarla yer almaya başladı. Bu durum, kredi kartını aktif kullanan milyonlarca vatandaşın bütçesinde ek yük oluşturdu.

Premium kartlarda ücretler daha yüksek

Kart aidatları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Standart kredi kartlarında daha düşük seviyelerde kalan yıllık üyelik ücretleri, özel avantajlar sunan premium kartlarda çok daha yüksek tutarlara çıkabiliyor.

Bazı bankaların yüksek limitli, mil puanlı, lounge erişimli ya da özel kampanyalı kartlarında yıllık ücretlerin binlerce liraya ulaşabildiği belirtiliyor. Kamu bankaları ve daha temel kart seçeneklerinde ise aidatlar nispeten daha düşük seviyelerde tutuluyor.

Aidatsız kredi kartı seçeneği bulunuyor

Yüksek aidat ödemek istemeyen kart kullanıcılarının bankalarından aidatsız kredi kartı talep etme hakkı bulunuyor. Bankalar, yasal düzenlemeler kapsamında müşterilerine yıllık üyelik ücreti bulunmayan kart seçeneği sunmak zorunda.

Bu nedenle aidat ödemek istemeyen vatandaşlar, mevcut kartlarını aidatsız kartla değiştirmek için bankalarıyla iletişime geçebiliyor. Ancak bu kartlarda taksit, puan, kampanya ya da özel avantajların sınırlı olabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

Ödenen aidat geri alınabilir mi?

Ekstresinde yüksek yıllık üyelik ücreti gören kart sahipleri için iade süreci de mümkün. Tüketiciler ilk olarak bankanın müşteri hizmetleriyle görüşerek aidatın iptal edilmesini ya da iade edilmesini talep edebiliyor.

Bankalar, müşteri kaybını önlemek için bazı durumlarda aidatı tamamen silebiliyor. Kimi zaman belirli bir harcama taahhüdü, otomatik ödeme talimatı ya da kartın aktif kullanılmaya devam edilmesi karşılığında ücret iadesi yapılabiliyor.

Bazı bankalar ise aidat tutarını doğrudan nakit iade etmek yerine kart sahibine para puan, chip para ya da bonus olarak geri yükleyebiliyor.

Banka kabul etmezse hakem heyetine başvuru yapılabilir

Bankayla yapılan görüşmeden sonuç alınamaması halinde tüketicilerin yasal başvuru hakkı bulunuyor. Kart sahipleri, e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabiliyor.

Başvuru sırasında yıllık üyelik ücretinin yansıtıldığı kredi kartı ekstresi ve varsa banka ile yapılan yazışmaların eklenmesi önem taşıyor. Sözleşmede tüketici aleyhine haksız şart bulunduğunun değerlendirilmesi halinde, ücretin iadesine karar verilebiliyor.