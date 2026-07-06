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Filenin Sultanları’nın Polonya karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin kapsamında üçüncü haftaya girilirken, Filenin Sultanları üçüncü haftanın ilk karşılaşmasında Polonya ile karşılaşacak. Bu kapsamda karşılaşmanın maç saati ve tarihi belli oldu.

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Eklenme 06.07.2026 - 15:11
Güncellenme 06.07.2026 - 15:14
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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı başlarken, Filenin Sultanları bu kez Polonya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

FİLENİN SULTANLARI-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları’nın Polonya ile karşılaşacağı maçın 8 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 06.00’da oynanacağı öğrenildi.

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TÜRKİYE-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Polonya ile karşılaşacağı mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

Öte yandan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç programı belli oldu.

Buna göre, Filenin Sultanları 10 Temmuz Cuma günü saat 07.00’de ABD ile karşılaşacak. 11 Temmuz Cumartesi saat 13.20’de Japonya ile karşılaşacak olan A Milli Voleybol Takımı, son maçını ise 12 Temmuz Pazar günü saat 09.30’da Tayland ile yapacak.

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