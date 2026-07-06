Filenin Sultanları’nın Polonya karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı başlarken, Filenin Sultanları bu kez Polonya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
FİLENİN SULTANLARI-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları’nın Polonya ile karşılaşacağı maçın 8 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 06.00’da oynanacağı öğrenildi.
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Polonya ile karşılaşacağı mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
Öte yandan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç programı belli oldu.
Buna göre, Filenin Sultanları 10 Temmuz Cuma günü saat 07.00’de ABD ile karşılaşacak. 11 Temmuz Cumartesi saat 13.20’de Japonya ile karşılaşacak olan A Milli Voleybol Takımı, son maçını ise 12 Temmuz Pazar günü saat 09.30’da Tayland ile yapacak.