Filenin Sultanları’nın Polonya karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu

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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı başlarken, Filenin Sultanları bu kez Polonya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

FİLENİN SULTANLARI-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları’nın Polonya ile karşılaşacağı maçın 8 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 06.00’da oynanacağı öğrenildi.

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TÜRKİYE-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Polonya ile karşılaşacağı mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

Öte yandan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç programı belli oldu.

Buna göre, Filenin Sultanları 10 Temmuz Cuma günü saat 07.00’de ABD ile karşılaşacak. 11 Temmuz Cumartesi saat 13.20’de Japonya ile karşılaşacak olan A Milli Voleybol Takımı, son maçını ise 12 Temmuz Pazar günü saat 09.30’da Tayland ile yapacak.