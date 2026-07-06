Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ekmek fiyatlarına ve market raflarına yeni düzenleme

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Ticaret Bakanlığı , perakende ticaret sektörünü yeniden düzenlemek amacıyla "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" taslağını görüşe sundu.

, perakende ticaret sektörünü yeniden düzenlemek amacıyla "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" taslağını görüşe sundu. Yeni düzenleme ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkiler tanımlanacak ve ödeme süreçlerinin hızlanması için özel bir sorgulama sistemi kurulacak.

Ekmeğin daha uygun fiyatlarla sunulması için büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemeler yapılacak, böylece perakende sektöründeki rekabet dengesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticaret sektörünü yeniden düzenleyecek önemli bir yönetmelik taslağını ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sundu. Bakanlık tarafından konuya ilişkin olarak yapılan duyuruda, taslağın sahadaki uygulama deneyimleri ve sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda oluşturulduğu kaydedildi.

YENİ DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Yeni düzenlemeyle beraber üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkiler tekrar tanımlanacak. Yönetmeliğin adı, “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak yeniden düzenlenecek.

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Bu kapsamda, tedarik zincirinin daha güçlü ve dengeli olması sağlanacak. Aynı zamanda üretici ve tedarikçi kavramlarının daha net bir yapıya kavuşturulması amacıyla yönetmeliğin kapsamı genişletilecek.

ÖDEME SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Öte yandan ticari faaliyetlerde ödeme süreçlerine hız vermek için yeni bir sistem kurulacak. Bu kapsamda KOBİ tespit süreçleri daha kolay hale getirilecek.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde özel bir sorgulama sistemi oluşturulacak. Söz konusu gelişmenin ödeme sürelerinin daha hızlı ve şeffaf biçimde belirlenmesine katkı sunacağı düşünülüyor.

EKMEK FİYATLARI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK

Ekmek fiyatları ise düzenlemenin en öne çıkan başlıklarından biri olurken, kitlesel üretim yapan büyük ekmek fırınlarına ilişkin yeni düzenlemeler uygulanmaya başlanacak. Böylece ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşa sunulması hedefleniyor.

Bakanlık bu düzenlemelerle beraber perakende sektöründe rekabet dengesini iyileştirmeyi, yerel ticarete destek vermeyi, vatandaşı muhafaza eden bir sistem inşa etmeyi amaçlıyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni düzenlemenin ilgili paydaşlardan gelecek görüşlerden sonra son şeklini alarak hayata geçirilmesi bekleniyor.