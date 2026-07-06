Emekli maaşları bu ay zamlı yatmayacak

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SSK ve Bağ-kur emeklisine üzücü haber geldi. TÜİK verileri sonrası zam oranı 17,76 olarak kesinleşmişti. Milyonlarca emekli ne kadar maaş alacağını, zamlı maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Ancak emeklinin zamlı maaşı bu ay yatmayacağı öğrenildi.

SGK mevzuatı devreye girdi

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SGK mevzuatına göre, emekli kök aylıklarına zamlar doğrudan yansıtılırken, en düşük emekli aylığı için TBMM’ye kanun teklifi sunuluyor. Cuma günü hemen TBMM’ye torba yasa teklifi “En düşük emekli maaşı” 20 bin TL’den yüzde 17,76 zamlanarak 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi teklifi verildi. Ancak NATO’dan emekliye üzücü haber geldi.

Nato Zirvesi nedenyiel zamlı maaşlar yatamayacak!

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak 36. Nato zirvesi nedeniyle meclis bir hafta boyunca kapalı kalacak. 14 Temmuz’da mesaiye başalyacak olan Meclis’te 12. yargı paketinde en düşük emekli aylıkları, öğrenci affı ve bir çok gündem komisyona sevk edilecek.

SSK ve Bağ-kur maaşları 17’si 26’sı arasında yatıyor

Normalde her ay 17 ile 26 arasında yatan Emekli maaşları, bu ay takvim nedeniyle zamsız olarak yatacak.

23 bin 552 TL’nin üzeri alan emekliler beklemeyecek

Kök maaş zammı sonrası 23 bin 552 TL ve üzeri alan emekliler kanun teklifini beklemeyecek ancak 20 bin TL maaş alan emekliler aradıki fark için 15 gün daha bekleyecek.