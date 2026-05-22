Atakan Sönmez Duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu Görevine Fiilen Başladı

Mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı olarak görevlendirilen gazeteci Atakan Sönmez, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun ofisi önünde konuşan Sönmez, resmi görevlendirmenin tamamlandığını belirterek genel başkanlık görevine fiilen başlandığını ifade etti. Parti Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) ilişkin ise henüz yeni bir görevlendirme yapılmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun Sağlık Durumuna İlişkin Bilgilendirme

Açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ses rahatsızlığı yaşadığı bilgisi de paylaşıldı. Bu nedenle kamuoyuna doğrudan açıklama yapmasının sağlık durumuna bağlı olduğu belirtildi. Sönmez, kısa süre içinde bir değerlendirme yapılabileceğini kaydetti.

“CHP Genel Başkanı Nerede İse Merkez Orasıdır”

Atakan Sönmez, parti yönetimine ilişkin değerlendirmesinde, mahkeme kararının ardından görev sürecinin başladığını vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun ilerleyen dönemde CHP Genel Merkezi’nde de çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Sönmez, şu aşamada kesinleşmiş bir takvim bulunmadığını aktardı.

Sönmez ayrıca kamuoyunda yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, süreçte gerginlik oluşturacak bir yaklaşım izlenmeyeceğini dile getirdi.