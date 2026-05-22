Oktay Kaynarca’nın Yeni Dizisi Kafkas İptal Edildi

Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı ve ATV’de yayınlanması planlanan “Kafkas” dizisi iptal edildi. Aylar süren hazırlıkların ardından proje yayın öncesi rafa kaldırıldı.

Oluşturan
Eklenme 22.05.2026 - 15:46
ATV ekranlarında yayınlanması planlanan ve başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı “Kafkas” dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir hazırlık aşamasında bulunan projenin, yayın takvimine girmeden iptal edildiği öğrenildi.

Televizyon sektöründe son dönemde artan maliyetler ve yapım süreçlerinde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle birçok proje ertelenirken, “Kafkas” dizisi de yayınlanamadan rafa kaldırılan yapımlar arasına eklendi.

“Kafkas” Dizisinin Hazırlıkları Tamamlanma Aşamasındaydı

KYN Yapım tarafından hazırlanan dizinin senaryosunu Mehmet Ercan Erdem kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturması planlandı. Projede Oktay Kaynarca’nın, yaşadığı topraklara bağlı bir iş insanını canlandıracağı belirtildi.

Yapım ekibinin aylar öncesinden çalışmalara başladığı ve çekim hazırlıklarının sürdüğü ifade edildi. Dizinin İstanbul dışında farklı şehirlerde çekilmesi planlanırken, yayın tarihi için 2025 yılının aralık ayı hedef gösterilmişti.

Dizi Sektöründeki Ekonomik Baskı Etkisini Sürdürüyor

Televizyon ve dijital platform projelerinde son dönemde art arda iptal kararları gündeme geliyor. Reklam gelirlerindeki düşüş, prodüksiyon maliyetlerinin yükselmesi ve reyting odaklı yayın politikaları, yeni projelerin hayata geçirilmesini zorlaştırıyor.

“Kafkas” dizisinin de bu süreçten etkilendiği ve mevcut koşullar nedeniyle yapımın askıya alındığı belirtildi.

Oktay Kaynarca, son olarak ATV’de yayınlanan “Ben Bu Cihana Sığmazsam” dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu, şu sıralar “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programının sunuculuğunu sürdürüyor.

