Atlantik Okyanusu’nda 120 Bin Yıllık Aktif Hidrotermal Sistem Keşfedildi

Atlantik Okyanusu’nun Orta Atlantik Sırtı üzerinde yer alan ve “Lost City (Kayıp Şehir) Hidrotermal Alanı” olarak adlandırılan bölge, yaklaşık 120 bin yıldır aktif olan sıra dışı bir deniz altı ekosistemi olarak bilim dünyasında incelenmeye devam ediyor. Yüzeyden yaklaşık 700 metre derinlikte bulunan bu yapı, güneş ışığına ihtiyaç duymadan varlığını sürdüren yaşam formlarıyla dikkat çekiyor.

Volkanik Olmayan Nadir Bir Hidrotermal Sistem

2000 yılında keşfedilen alan, klasik hidrotermal bacalardan farklı bir oluşum yapısına sahip. Bölgedeki sistem, magmatik faaliyetler yerine deniz suyu ile manto kayaçlarının kimyasal etkileşimi sonucu oluşuyor. Bu süreç, deniz tabanında kireçtaşı benzeri yapılar ve yüksekliği onlarca metreyi bulan bacaların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Devasa Kireçtaşı Yapılar ve Kimyasal Yaşam Döngüsü

Lost City hidrotermal alanında, deniz tabanından yükselen karbonat yapılar dikkat çekiyor. Bazı bacaların yüksekliğinin 60 metreyi aştığı ve bölgedeki sıcak akışkanların yaklaşık 40°C’ye ulaştığı belirtiliyor. Bu kimyasal ortam, güneş enerjisinden bağımsız bir ekosistemin gelişmesine imkân tanıyor.

Bilim insanları, bu tür hidrotermal sistemlerin yalnızca Dünya’daki ekstrem yaşam koşullarını anlamada değil, aynı zamanda evrende yaşam ihtimaline dair çalışmalarda da önemli bir model oluşturduğunu ifade etti. Özellikle Europa ve Enceladus gibi buzla kaplı gezegen uydularında benzer kimyasal ortamların bulunabileceği değerlendiriliyor.

Bölgenin yakın çevresinde yürütülen deniz tabanı faaliyetleri, hassas ekosistem üzerindeki olası etkiler nedeniyle tartışma konusu olmuş durumda. Uzmanlar, Lost City hidrotermal alanının korunması için uluslararası düzeyde özel statü verilmesi gerektiğini belirtiyor.