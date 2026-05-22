Üniversitelerde 25 Mayıs’ta Ders Yapılacak Mı?

Kurban Bayramı tatiline ilişkin idari izin kararının açıklanmasının ardından üniversitelerde eğitim programlarının nasıl işleyeceği gündeme geldi. Özellikle 25 Mayıs Pazartesi günü ders yapılıp yapılmayacağı, devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler tarafından araştırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu çalışanlarını kapsayan 9 günlük tatil sürecinin duyurulmasıyla birlikte, üniversitelerde uygulanacak çalışma düzeni de merak konusu oldu.

Devlet Üniversitelerinde 25 Mayıs’ta Ders Yapılacak mı?

Kurban Bayramı öncesindeki 25 Mayıs Pazartesi günü idari izin kapsamına alındı. Kamu kurumları arasında yer alan devlet üniversitelerinin de bu karar doğrultusunda faaliyetlerini durdurması bekleniyor.

Bu kapsamda birçok devlet üniversitesinde derslerin yapılmaması, akademik ve idari personelin izinli sayılması öngörülüyor. Üniversitelerin büyük bölümünün resmi duyurularını öğrenci bilgi sistemleri ve kurumsal internet siteleri üzerinden paylaşılıyor.

Vakıf Üniversitelerinde Karar Üniversite Yönetimlerinde

Vakıf üniversitelerinde ise uygulama kurum yönetimlerinin alacağı karara göre şekillenecek. İş Kanunu kapsamında faaliyet gösteren vakıf üniversiteleri, idari izin konusunda kendi senato ve rektörlük kararlarını uygulayabiliyor.

Bazı vakıf üniversitelerinin devlet kurumlarıyla uyumlu şekilde tatil kararı aldığı, bazılarının ise akademik takvimi sürdürme seçeneğini değerlendirdiği ifade ediliyor. Bu nedenle öğrencilerin üniversitelerinden yapılacak resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

Bayram Tatili 9 Gün Sürecek

Açıklanan takvime göre kamu çalışanları için bayram tatili 22 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde başlayacak. Tatil süreci 31 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

25 Mayıs Pazartesi tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise öğle saatine kadar idari izin uygulanacak. Böylece hafta sonlarıyla birlikte toplam tatil süresi 9 güne ulaşacak.