Vivo Android 17 Güncellemesi Alacak Modeller Ortaya Çıktı

Google’ın Android 17 sürümünün tam olarak yayınlamasına kısa süre kala akıllı telefon üreticileri de yeni yazılım çalışmalarını hızlandırdı. Android 17 beta sürecine daha önce başlayan Vivo cephesinde, güncellemeyi alması beklenen cihaz listesi gündeme geldi.
Şirket tarafından resmi destek listesi henüz paylaşılmasa da mevcut güncelleme politikaları doğrultusunda birçok modelin Android 17 tabanlı OriginOS 7 sürümüne geçiş yapması bekleniyor. Özellikle Vivo X serisi, Vivo V serisi ve iQOO markasının üst segment modellerinin yeni sürüm için öncelikli cihazlar arasında yer alması bekleniyor.
Buna karşılık Vivo Y serisinde net bir tablo bulunmuyor. Markanın bu seriye yönelik açık bir yazılım destek politikası açıklamaması nedeniyle bazı modellerin güncelleme kapsamı dışında kalabilmesi muhtemel görünüyor. Ancak son dönemde piyasaya çıkan yeni Y serisi telefonların ilerleyen süreçte listeye eklenme ihtimali de bulunuyor.
Android 17 Ne Zaman Yayınlanacak?
Google’ın mevcut takvimine göre Android 17’nin kararlı sürümünün Haziran 2026’da Pixel cihazlar için yayınlanması bekleniyor. Vivo’nun ise kendi arayüz uyarlamalarını tamamladıktan sonra dağıtım sürecini başlatması muhtemel.
Geçmiş güncelleme takvimleri dikkate alındığında Vivo ve iQOO cihazları için Android 17 ve OriginOS 7 güncellemelerinin Eylül 2026 döneminde kullanıcılara sunulabilir.
Android 17 Güncellemesi Alması Beklenen Vivo Modelleri
- Vivo X Serisi
Vivo X300
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 FE
Vivo X200
Vivo X200 Pro
Vivo X200 FE
Vivo X200T
Vivo X100
Vivo X100 Pro
- Vivo V Serisi
Vivo V70
Vivo V70 FE
Vivo V70 Elite
Vivo V60
Vivo V60e
Vivo V60 Lite
Vivo V60 Lite 4G
Vivo V50
Vivo V50e
Vivo V50 Lite
Vivo V50 Lite 4G
Vivo V40
Vivo V40 Pro
- Vivo T Serisi
Vivo T5 Pro
Vivo T5x
Vivo T4
Vivo T4 Lite
Vivo T4 Pro
Vivo T4 Ultra
Vivo T4x
Vivo T4R
Android 17 Alacak iQOO Modelleri
- iQOO Amiral Gemisi Serisi
iQOO 15
iQOO 15 Ultra
iQOO 15R
iQOO 13
iQOO 12
iQOO 12 Pro
- iQOO Z Serisi
iQOO Z11
iQOO Z11x
iQOO Z10
iQOO Z10 Lite
iQOO Z10x
iQOO Z10R
- iQOO Neo Serisi
iQOO Neo 10
iQOO Neo 10R
iQOO Neo 9 Pro