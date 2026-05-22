Vivo Android 17 Güncellemesi Alacak Modeller Ortaya Çıktı

Google’ın Android 17 sürümünün tam olarak yayınlamasına kısa süre kala akıllı telefon üreticileri de yeni yazılım çalışmalarını hızlandırdı. Android 17 beta sürecine daha önce başlayan Vivo cephesinde, güncellemeyi alması beklenen cihaz listesi gündeme geldi.

Şirket tarafından resmi destek listesi henüz paylaşılmasa da mevcut güncelleme politikaları doğrultusunda birçok modelin Android 17 tabanlı OriginOS 7 sürümüne geçiş yapması bekleniyor. Özellikle Vivo X serisi, Vivo V serisi ve iQOO markasının üst segment modellerinin yeni sürüm için öncelikli cihazlar arasında yer alması bekleniyor.

Buna karşılık Vivo Y serisinde net bir tablo bulunmuyor. Markanın bu seriye yönelik açık bir yazılım destek politikası açıklamaması nedeniyle bazı modellerin güncelleme kapsamı dışında kalabilmesi muhtemel görünüyor. Ancak son dönemde piyasaya çıkan yeni Y serisi telefonların ilerleyen süreçte listeye eklenme ihtimali de bulunuyor.

Android 17 Ne Zaman Yayınlanacak?

Google’ın mevcut takvimine göre Android 17’nin kararlı sürümünün Haziran 2026’da Pixel cihazlar için yayınlanması bekleniyor. Vivo’nun ise kendi arayüz uyarlamalarını tamamladıktan sonra dağıtım sürecini başlatması muhtemel.

Geçmiş güncelleme takvimleri dikkate alındığında Vivo ve iQOO cihazları için Android 17 ve OriginOS 7 güncellemelerinin Eylül 2026 döneminde kullanıcılara sunulabilir.

Android 17 Güncellemesi Alması Beklenen Vivo Modelleri

Vivo X Serisi

Vivo X300

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 FE

Vivo X200

Vivo X200 Pro

Vivo X200 FE

Vivo X200T

Vivo X100

Vivo X100 Pro

Vivo V Serisi

Vivo V70

Vivo V70 FE

Vivo V70 Elite

Vivo V60

Vivo V60e

Vivo V60 Lite

Vivo V60 Lite 4G

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo V50 Lite

Vivo V50 Lite 4G

Vivo V40

Vivo V40 Pro

Vivo T Serisi

Vivo T5 Pro

Vivo T5x

Vivo T4

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Ultra

Vivo T4x

Vivo T4R

Android 17 Alacak iQOO Modelleri

iQOO Amiral Gemisi Serisi

iQOO 15

iQOO 15 Ultra

iQOO 15R

iQOO 13

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO Z Serisi

iQOO Z11

iQOO Z11x

iQOO Z10

iQOO Z10 Lite

iQOO Z10x

iQOO Z10R

iQOO Neo Serisi

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9 Pro