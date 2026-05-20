İtalyan mutfağının en bilinen tatlılarından biri olan tiramisu kahve aroması, mascarpone peyniri ve kedi dili bisküvileriyle hazırlanan katmanlı bir tatlıdır. Napoli kökenli olduğu belirtilen klasik tarif, özellikle ev yapımı versiyonuyla son yıllarda farklı mutfaklarda da yaygın şekilde uygulanıyor.

Paylaşılan geleneksel yöntemde tatlı kahveli şurup, yumurta sarısı, şeker, kahve likörü, krema ve mascarpone karışımıyla hazırlanıyor. Kedi dili bisküvilerinin kahve şurubuna kısa süreli batırılmasıyla oluşturulan katmanlar, tatlının temel yapısını oluşturuyor. İşte, eksiksiz malzeme detayı ile orijinal İtalyan tiramisu tarifi…

Tiramisu İçin Gerekli Malzemeler

Kahveli şurup için

1 su bardağı su (yaklaşık 240 ml)

2 yemek kaşığı granül kahve veya espresso

Krema ve katmanlar için

4 adet yumurta sarısı

1/4 su bardağı toz şeker

1/4 su bardağı kahve likörü (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

225 gram mascarpone peyniri

1 su bardağı sıvı krema (yaklaşık 235 ml)

1 paket kedi dili bisküvi

Üzeri için kakao

Tiramisu Yapılışı Adım Adım

Tiramisu hazırlanırken önce kahve şurubunu oluşturun. Kaynatılan suya kahve ekleyin ve karıştırın. Oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Ayrı bir kapta yumurta sarıları, şeker, tuz ve isteğe bağlı kahve likörü benmari yöntemi ile pişirin. Karışım, su dolu bir tencerenin üzerinde sürekli çırpılarak yoğun ve açık renkli bir kıvam elde edin. Bu işlem yaklaşık 6-7 dakika sürüyor.

Krema ve mascarpone ayrı bir kapta yoğunlaşana kadar çırpın. Ardından yumurtalı karışım bu karışıma ekleyerek spatula yardımıyla homojen hale getirin.

Hazırlanan kedi dili bisküvileri kahveli şuruba kısa süre batırarak borcama dizin. Üzerine hazırlanan krema karışımının yarısını ekleyin. Aynı işlem ikinci kat için tekrar edin.

Son kat tamamlandıktan sonra tatlı buzdolabında en az 4 saat dinlendirin. Servis öncesinde yüzeyine kakao serpilerek sunuma hazır hale getirin.

Tiramisunun üzerine servis öncesinde süzgeç yardımı ile kakao ekleyin.

Hazırladığınız tiramisuyu buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz.