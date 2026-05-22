Leroy Sane’nin Almanya Kadrosuna Alınması Tartışma Yarattı

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın 2026 Dünya Kupası için açıkladığı 26 kişilik kadro, ülkede futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Kadroda Galatasaray forması giyen Leroy Sane’nin yer alması, spor kamuoyunda farklı değerlendirmelere neden oldu.

Alman futbolunun önemli isimlerinden Lothar Matthaus, kadro seçimine ilişkin yaptığı açıklamada Sane tercihine karşı çıktı. Bild ekranlarında yayımlanan programda konuşan Matthaus, oyuncunun son dönemde istikrarlı bir performans ortaya koyamadığını ifade etti.

Matthaus’tan Nagelsmann’a Eleştiri

Matthaus, Leroy Sane’nin milli takım performansına ilişkin değerlendirmesinde, bazı karşılaşmalardaki etkili görüntünün Dünya Kupası kadrosu için yeterli olmayabileceğini söyledi. Tecrübeli futbol adamı, oyuncunun kulüp kariyerindeki son döneme de dikkat çekti.

Galatasaray’daki forma rekabetine değinen Matthaus, Sane’nin düzenli olarak ilk 11’de görev almadığını ve beklentilerin altında kaldığını belirtti. Kadro tercihinde teknik direktör ile oyuncu arasındaki uzun süreli ilişkinin belirleyici olmaması gerektiğini savundu.

Said El Mala Vurgusu

Lothar Matthaus, Dünya Kupası kadrosunda farklı bir ismin değerlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi. Genç oyuncu Said El Mala’nın sezon boyunca gösterdiği performansa dikkat çeken Matthaus, FC Köln formasıyla önemli bir gelişim gösterdiğini ifade etti.

Alman futbol adamı, kısa süre önce alt liglerde mücadele eden genç futbolcunun attığı goller ve takımına yaptığı katkıyla milli takım için değerlendirilebilecek isimler arasında bulunduğunu söyledi.

Julian Nagelsmann’ın açıkladığı kadroda yer alan Leroy Sane, son milli maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekmişti. Futbolcunun turnuva listesine dahil edilmesi Almanya basınında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.