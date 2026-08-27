Aydınspor LinkedIn üzerinden başkanlık ilanı yayınladı

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2025-2026 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde küme düşen Aydınspor’da başkanlık belirsizliği devam ediyor.

TARAFTARLAR LINKEDIN ÜZERİNDEN İLAN YAYINLADI

Aydınsporlu taraftarlar ilginç bir yönteme başvururken, taraftarlar LinkedIn üzerinden kulüp başkanı aradıklarına ilişkin ilan paylaştı. Söz konusu ilanda başkan adayından Aydınspor’un sportif, idari ve mali yapılanmasına önderlik etmesi, sürdürülebilir ve şeffaf bir yönetim modeli tesis edilmesi ve Aydınspor’un geleceğini kişisel çıkarlardan üstün tutması talep ediliyor.

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HESAP VEREBİLECEK CESARETE SAHİP OLMASI İSTENİYOR

Ayrıca gerektiğinde hesap verebilecek cesarete sahip olması ve kulübün armasının ağırlığını taşıyabilmesi de aranan özellikler arasında yer alıyor.

İlanda şu ifadelere yer verildi:

“Bir iş ilanı değil, bir makam ilanı hiç değil. Bu bir şehrin hafızasına, armasına ve tribünlerine sahip çıkma çağrısıdır.”