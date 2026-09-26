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Bakan Gürlek: “46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlıkları donduruldu”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, devam eden piyasa fonu soruşturması doğrultusunda 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu duyurdu.

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Eklenme 26.09.2026 - 17:58
Güncellenme 26.09.2026 - 18:12

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündemden düşmeyen fon krizine yönelik yeni açıklamalarda bulundu.

Gürlek, konuya yönelik yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracak yasanın öngördüğü koşullar kapsamında mağdur insanların haklarının muhafaza edilmesi amacıyla gereken tüm hukuki önlemleri kararlılıkla uygulayacağız.”

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MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, fon soruşturmasında önceliklerinin insanların haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesini engellemek ve uğradıkları mağduriyetlerin yasaların öngördüğü şartlar kapsamında giderilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Gürlek, açıklamasında, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçları çerçevesinde yürütülen soruşturmada para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Bu çerçevede bugün yeni bir adım daha atılmış, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere masaya yatırılarak 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş, haklarında daha önce herhangi bir tedbir olmayan 37 şüpheliye yönelik yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bu doğrultuda; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığının azaltıcı diğer işlemlerin engellenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.

“HEDEFİMİZ AÇIKTIR”

Hedefimiz açıktır: Soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine olanak vermemek, suçtan elde edildiği belirlenen değerleri güvence altına almak ve mağdur insanların haklarına kavuşmasını sağlamaktır.

“İZİNİ SONUNA KADAR SÜRECEĞİZ”

Para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli insanların yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin bir takım kişi ve yapılarca istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

“TÜM HUKUKİ TEDBİRLERİ UYGULAYACAĞIZ”

Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracak yasanın öngördüğü koşullar kapsamında mağdurların haklarının muhafaza edilmesi amacıyla gereken tüm hukuki önlemleri kararlılıkla uygulayacağız. İnsanların hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği bütün olanaklarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.

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