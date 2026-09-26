Android kullanıcılarını ilgilendiriyor: WhatsApp tasarımını değiştiriyor

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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, işletim sistemi Android olan telefon kullanıcılarına yönelik önemli bir haber verdi. Android’de tasarımın değiştirileceğini açıklayan şirket, uygulamada yeni bir alt gezinme çubuğu tasarımı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

HEDEF: DAHA ESTETİK BİR GÖRÜNÜM KAZANMASI

WhatsApp beta for Android 2.26.38.10 sürümünde keşfedilen bu özellik, WhatsApp’ın ana gezinme öğelerini daha modern ve estetik bir görünüm kazanmasını amaçlıyor.

BETA KULLANICILARINA AÇILDI MI?

Söz konusu yeniliğin, ilk olarak iOS’da görülen yüzen çubuk tasarımına benzediği belirtildi. Yeni çubuğun köşeli hatlardan ziyade daha yumuşak ve oval kenarlara sahip olacağı öğrenilirken, bu özelliğin halen beta kullanıcılarına sunulmadığı açıklandı.

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Ayrıca bu yeniliğin uygulamanın Android kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getirme adımının önemli bir süreci olduğu kaydedildi.

ARAYÜZÜN DAHA KULLANICI DOSTU OLMASI AMAÇLANIYOR

Android arayüzünün daha kullanıcı dostu olması için uzun bir zamandır çalışmalar yapan şirket, daha önce başka bir beta sürümüyle ana bölümleri ekranın altına taşıyan yeni bir özelliği kullanıcılara sunmuştu.

Şimdi de yeni çubuğun ana arayüzden bağımsız yüzen bir yapıya sahip olmasıyla kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor.

DAHA GENİŞ KULLANICI KİTLESİNE AÇILACAK

iOS’taki Liquid Glass arayüzünde kullanılan yüzen tasarımın tasarıma benzemesi beklenen yeni alt gezinme çubuğundaki bu düzenleme, görsel bir dokunuşun yanı sıra, uygulamanın farklı bölümlerine erişimi daha verimli hale getirecek bir güncelleme olarak güncellemenin işareti olarak görülüyor.

Ayrıca şirketin gelecekteki yeni beta güncellemeleriyle beraber yeni tasarımı daha geniş kullanıcılara açmayı amaçladığı aktarıldı.