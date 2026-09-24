Fon krizi için yasa teklifi TBMM’de

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Yeni Parti İzmir milletvekili Ümit Özlale, 7 portföy yönetim şirketinin tavsiye edilen 131 yatırım fonuna yönelik TBMM’ye bir yasa teklifi verdiklerini açıklarken, haksız kazancın izinin sürüp mağdur vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla ilgili yasa teklifini Meclis’e sunduklarını duyurdu.

Özlale, yaptığı açıklamada, “Hak sahiplerine adil bir dağıtım için yasa teklifi verdik” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Son günlerde ülke piyasalarını sarsan fon krizi bazı yatırım fonlarının yatırımcıların para çekme taleplerini karşılamakta zorlanmasıyla ortaya çıkarken krizin merkezinde özellikle düşük likiditeli hisselerde yoğunlaşan fonların satış baskısıyla nakit sorununa düşmesi yer aldığı belirtildi.

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Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait 130’u aşkın fonun tasfiye sürecine başlarken krizle bağlantılı olarak; Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring hisselerindeki işlemler de incelemeye alınmış ve birçok kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 17 Eylül tarihinde ilettiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine yönelik ekonomik verilerin temin edilmesini istemişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024 yılı itibarıyla yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş çıkışlarının ham veri şeklinde başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.