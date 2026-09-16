Bakan Şimşek’ten memur ve emekli maaşına zam açıklaması

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Orta Vadeli Program'ın (OVP) özel sektör için rehber niteliğinde olduğunu ve dezenflasyon sürecinde dış faktörlerin etkili olduğunu belirtti.

, Orta Vadeli Program'ın (OVP) özel sektör için rehber niteliğinde olduğunu ve dezenflasyon sürecinde dış faktörlerin etkili olduğunu belirtti. Şimşek, ABD-İran savaşının olmaması durumunda enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını ifade ederek, savaşın emtia fiyatlarını artırdığını ve bunun Türkiye'deki enflasyonu olumsuz etkilediğini vurguladı.

olmaması durumunda enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını ifade ederek, savaşın emtia fiyatlarını artırdığını ve bunun Türkiye'deki enflasyonu olumsuz etkilediğini vurguladı. Bakan, yeni yıl itibarıyla emekli ve memur maaşlarının en az enflasyon oranında artacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında gündeme yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Orta Vadeli Program’ın (OVP) özel sektör bakımından bir rehber niteliğinde olduğuna vurgu yapan Bakan Şimşek, dezenflasyonun arzu edilen hızda olup olmadığını, bunda dış faktörlerin etkili olduğunu aktardı.

ABD-İran savaşının olmaması halinde enflasyonun bugün 7 puan daha aşağıda olacağını altını çizen Şimşek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Savaş yüzünden neredeyse bütün emtia fiyatlarında artış bulunuyor. Bu artış Türkiye’de de dünyada da enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bir enerji şoku yaşanıyor. Dünyada dolar bazında mazot fiyatları yüzde 97 fazla, doğalgaz fiyatları da yüzde 160 daha yüksek. Enflasyon Türkiye’de görece daha yüksek olduğu için daha fazla etkiliyor.” Bu yıl Eşel Mobil sistemiyle akaryakıttaki ciddi bir gelirden feragat ettik.”

EMEKLİ VE MEMURA ENFLASYON KADAR ZAM

Öte yandan, yeni yılın yaklaşmasıyla beraber emekli ve memur maaşlarına yönelik açıklama yapan Bakan Şimşek, emekli ve memur maaşlarının en az enflasyon kadar artacağını duyurdu.