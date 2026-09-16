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Bakan Şimşek’ten memur ve emekli maaşına zam açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarına gelecek zamla yönelik açıklama yaparken, maaşların en az enflasyon kadar artacağını duyurdu.

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Eklenme 16.09.2026 - 11:38

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında gündeme yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Orta Vadeli Program’ın (OVP) özel sektör bakımından bir rehber niteliğinde olduğuna vurgu yapan Bakan Şimşek, dezenflasyonun arzu edilen hızda olup olmadığını, bunda dış faktörlerin etkili olduğunu aktardı.

ABD-İran savaşının olmaması halinde enflasyonun bugün 7 puan daha aşağıda olacağını altını çizen Şimşek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Savaş yüzünden neredeyse bütün emtia fiyatlarında artış bulunuyor. Bu artış Türkiye’de de dünyada da enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bir enerji şoku yaşanıyor. Dünyada dolar bazında mazot fiyatları yüzde 97 fazla, doğalgaz fiyatları da yüzde 160 daha yüksek. Enflasyon Türkiye’de görece daha yüksek olduğu için daha fazla etkiliyor.” Bu yıl Eşel Mobil sistemiyle akaryakıttaki ciddi bir gelirden feragat ettik.”

EMEKLİ VE MEMURA ENFLASYON KADAR ZAM

Öte yandan, yeni yılın yaklaşmasıyla beraber emekli ve memur maaşlarına yönelik açıklama yapan Bakan Şimşek, emekli ve memur maaşlarının en az enflasyon kadar artacağını duyurdu.

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