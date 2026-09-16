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Motorine 4,62 TL zam geliyor: Tarihte ilk kez 100 TL’yi aşacak

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında gelen rekor zamların ardından şimdi de yarından itibaren motorine 4 lira 62 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zammın pompaya yansıması durumunda motorinin fiyatları tarihte ilk defa 100 TL'yi aşacak.

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Eklenme 16.09.2026 - 11:09

17 Eylül tarihinden itibaren motorinin litre fiyatına 4 lira 62 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Beklenen zammın gelmesi durumunda motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100 liranın üzerine çıkacak.

6 TL 52 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını da etkilerken, motorine yeni zam gelebileceği belirtildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4 lira 62 kuruş zam bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde motorine 6 lira 59 kuruş daha zam gelmişti.

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MOTORİN FİYATI 100 TL’Yİ AŞACAK

Beklenen zammın pompaya yansıması durumunda motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 100 lira 22 kuruşa Anadolu Yakası’nda ise 100 lira 8 kuruşa tırmanacak.

ANKARA VE İZMİR’DE DE 100 TL’Yİ GEÇECEK

Ayrıca zammın gelmesi durumunda motorinin litre fiyatı Ankara’da 101 lira 37 kuruşa İzmir’de ise 101 lira 64 kuruşa yükselecek.

İSTANBUL’DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Halihazırda İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 80 lira 26 kuruş motorinin litresi 95 lira 60 kuruş LPG’nin litresi ise 34 lira 99 kuruştan satılırken, Anadolu Yakası’nda benzinin litresi 80 lira 12 kuruş, motorinin 95 lira 46 kuruş ve LPG’nin ise 34 lira 39 kuruş seviyesinde bulunuyor.

ANKARA VE İZMİR’DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Öte yandan; Ankara’da benzin 81 lira 25 kuruş, motorin 96 lira 75 kuruş, LPG ise 35 lira 9 kuruştan satılırken, İzmir’de ise benzin 81 lira 52 kuruş, motorin 97 lira 2 kuruş ve LPG ise 34 lira 99 kuruş seviyesinde yer alıyor.

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