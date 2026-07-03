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Bedelli askerlik ücreti değişti

Memur maaşlarına yapılan Temmuz zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı.

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Eklenme 03.07.2026 - 10:40
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Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı netleşti. Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu artışla birlikte güncellendi.

Haziran ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 13,52 olarak belirlendi. Bu oran, bedelli askerlik ücretine de doğrudan yansıdı.

Bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 TL oldu

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Yeni hesaplamaya göre bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 TL’den 472 bin 653 TL’ye çıktı.

Böylece Temmuz-Aralık 2026 döneminde bedelli askerlik başvurusu yapacakların ödeyeceği tutar da zamlı katsayı üzerinden belirlenmiş oldu.

Resmi açıklama MSB’den gelecek

Bedelli askerlik ücretindeki yeni rakamın, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde resmen duyurulması bekleniyor.

Bakanlığın açıklamasıyla birlikte başvuru süreci, ödeme takvimi ve uygulanacak yeni ücret netleşmiş olacak.

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