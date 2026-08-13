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Engellilerin emeklilik sürecinde yeni düzenleme talebi! Gözler AYM kararında

EMED, yasayla değişen engelli emeklilik sisteminin emeklilik koşullarını belirsiz hale getirdiğini, bazı müracaatların aylar boyunca sonuçlanmadığını ve bazı emeklilerin maaşlarının kesildiğini ifade ederek, AYM'deki dosyanın sonucunu beklediklerini açıkladı.

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Eklenme 13.08.2026 - 13:50

Engelli Emeklilik Dayanışma Derneği (EMED), 15 Ocak 2025 tarihinde uygulamaya konan 7538 sayılı yasayla engelli emekliliğinde gerçekleştirilen değişikliklerin vatandaşlar için hak kaybı ve belirsizlik yarattığını aktardı.

YENİ SİSTEMLE EMEKLİLİK ŞARTLARI BELİRSİZLEŞTİ

EMED Başkanı Nazlı Tetik, konuya yönelik yaptığı açıklamada, eski sistemde engellilerin sağlık kurulu raporlarındaki oranlara göre gerekli çalışma süresi ve prim gününü hesaplayarak emeklilik tarihlerini belirleyebildiklerini ifade etti.

Eski sistemde yaklaşık 170 sayfalık detaylı hastalık ve engellilik değerlendirme listesinin kullanıldığını ifade eden Tetik, yeni sistemde ise yaklaşık 40 sayfalık maluliyet ve çalışma gücü kaybı listesine geçildiğini vurguladı.

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YÜKSEK ORANLI RAPORLAR DA REDDEDİLİYOR

Tetik, yeni değerlendirme sisteminin daha kısıtlayıcı ve belirsiz olduğunu, yüksek oranlı engelli raporu olanların bile tekrar değerlendirme neticesinde emeklilik müracaatlarının reddedilebildiğini belirtti.

ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMIYOR

Tetik ayrıca, geçiş sürecinin ve ön bilgilendirmenin yapılmamasının da uygulamadaki eksikliklerden biri olduğunu ifade ederek, emekliliğine az bir zaman kalan ve mevcut sisteme göre primlerini tamamlayanların yeni şartlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

BAZI EMEKLİLERİN MAAŞLARI KESİLİYOR

Daha önce yaklaşık 30 gün içinde sonuçlanan işlemler için bazı kişilerin 8-10 ay boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sonuç beklediklerinin altını çizen Başkan Tetik, daha önce engelli emekliliği doğrultusunda aylık bağlanan bazı vatandaşların maaşlarının kesildiğini ve buna bağlı sağlık güvencelerinin de askıya alındığını vurguladı.

AYM SONUCU BEKLENİYOR

Tetik, Anayasa Mahkemesi’ndeki (AYM) E.2025/78 sayılı dosyanın neticesinin engelliler için son derece önemli olduğuna vurgu yaparken, derneğin bu karar için 18 aydır beklediğini söyledi.

Ayrıca Tetik, engellilerin ayrıcalık değil, haklarını ve gelecek güvencesini istediğini bildirdi.

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