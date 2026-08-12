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En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu! Toplam 32.000 TL ödeniyor

2026 Ağustos ayı güncel emekli promosyonları açıklandı. Maaşını taşıyan emeklilere ek şartlarla en yüksek teklif 32.000 TL'ye ulaştı. İşte banka banka promosyon listesi.

Oluşturan
Eklenme 12.08.2026 - 15:36
Güncellenme 12.08.2026 - 15:36

Emekliler için 2026 ağustos emekli promosyon teklifleri güncellendi. Gelirini 3 yıl boyunca aynı kuruma taşımayı taahhüt eden emekliler, ek bankacılık ürünleriyle birlikte 32 bin liraya ulaşan nakit ve bonus imkanlarından faydalanabiliyor. Yenilemesi gelen emeklilerin en çok araştırdığı en yüksek emekli promosyonu veren banka listesinde bu ay itibariyle zirvede yer alan banka da belli oldu.

Bankalar promosyonlardaki tutar kadar ek şartlar ile toplam alınacak ücreti arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda yalın nakit promosyonun dışında kredi kartı kullanımı, kredi kartı başvurusu, otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlar ile daha yüksek emekli promosyonu alınabiliyor.

İşte banka banka 2026 güncel promosyon tutarları

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İşte En yüksek emekli promosyonu veren banka 2026 ağustos tablosu;

Banka Yalın Nakit Promosyon Tutarı Ek Şartlarla Toplam Tavan Ödül
ING 6.250 TL – 15.000 TL 32.000 TL
Yapı Kredi 6.250 TL – 15.000 TL 30.000 TL
DenizBank 5.000 TL – 12.000 TL 30.000 TL
Garanti BBVA 6.250 TL – 15.000 TL 25.000 TL
İş Bankası 15.000 TL’ye kadar 25.000 TL
QNB 6.250 TL – 15.000 TL 20.000 TL
Akbank 15.000 TL’ye kadar 15.000 TL
Halkbank 8.000 TL – 12.000 TL 12.000 TL
Ziraat Bankası 5.000 TL – 12.000 TL 12.000 TL

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