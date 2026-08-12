En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu! Toplam 32.000 TL ödeniyor

Emekliler için 2026 ağustos emekli promosyon teklifleri güncellendi. Gelirini 3 yıl boyunca aynı kuruma taşımayı taahhüt eden emekliler, ek bankacılık ürünleriyle birlikte 32 bin liraya ulaşan nakit ve bonus imkanlarından faydalanabiliyor. Yenilemesi gelen emeklilerin en çok araştırdığı en yüksek emekli promosyonu veren banka listesinde bu ay itibariyle zirvede yer alan banka da belli oldu.

Bankalar promosyonlardaki tutar kadar ek şartlar ile toplam alınacak ücreti arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda yalın nakit promosyonun dışında kredi kartı kullanımı, kredi kartı başvurusu, otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlar ile daha yüksek emekli promosyonu alınabiliyor.

İşte banka banka 2026 güncel promosyon tutarları

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İşte En yüksek emekli promosyonu veren banka 2026 ağustos tablosu;