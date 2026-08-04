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Bennu Gerede müstehcenlik suçu kapsamında gözaltına alındı

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlatılmıştı. Gerede'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Eklenme 04.08.2026 - 10:46
Güncellenme 04.08.2026 - 11:01

Katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında “müstehcenlik” suçundan soruşturma başlatılan fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gerede hakkında katıldığı bir programda boynunda taşıdığı ve “portatif vibratör” olarak tanımladığı kolyeye yönelik yaptığı açıklamalar kapsamında re’sen soruşturma başlatmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Bennu Gerede gözaltına alındı.

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Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Öte yandan, Gerede’nin katıldığı YouTube kanalına erişim engeli talebinde bulunulduğu öğrenilirken, kanalda yayımlanan söz konusu videonun Türkiye’den görüntülenemeyeceği ifade edildi.

BENNU GEREDE KİMDİR?

30 Ağustos 1971 yılında İstanbul’da doğan fotoğraf sanatçısı ve oyuncusu Bennu Gerede, doktor bir anne ile senarist Canan Gerede’nin kızıdır.

Bebeklik döneminde ailesiyle beraber babasının görevi kapsamında New York’a taşınan Gerede, fotoğrafçılık eğitimini ABD’deki Parsons School of Art’ta aldı. Ardından Fransa’nın güneyinde de fotoğrafçılık üzerine eğitim alan Gerede, daha sonra Türkiye’ye döndü.

Uzun yıllar fotoğrafçılık alanında çalışmalar yürüten Gerede, dünyanın farklı ülkelerinde sergiler açtı.

Gerede, oyunculuk kariyerine 1989’da TRT’deki İz Peşinde adlı diziyle başlarken, 1991 yapımı Kurt Kanunu filmiyle sinema dünyasına adım attı. Ardından; Aşk Ölümden Soğutur, Ağır Roman ve Parçalanma gibi yapımlarda rol alan fotoğraf sanatçısı ve oyuncu, 2013’te Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında rol aldı.

Gerede’nin fotoğrafçı Koray Erkaya ile yaptığı evlilikten Daren, Dilan ve Miro adında çocukları bulunuyor.

Daha sonra Kai adlı 4’üncü çocuğunu dünyaya getiren Gerede, 2010’da Cem Büyükhanlı ile evlenmiş ve 2011’de boşanmıştı.

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