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Pasaport başvurularında yeni dönem başladı

Yeşil ve gri pasaport başvurularında dijital sistem devreye girdi. Başvurular artık elektronik imza ile yürütülecek.

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Eklenme 04.08.2026 - 09:23

İçişleri Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaport başvurularına ilişkin yeni uygulamayı hayata geçirdi. Yeni sistem kapsamında başvurularda kullanılan basılı talep formları yerine elektronik talep formu uygulamasına geçildi. Böylece ıslak imza ve mühür zorunluluğu sona erdi.

Düzenleme ile kamu kurumları tarafından hazırlanan pasaport talep belgeleri elektronik ortamda oluşturularak dijital onay ve elektronik imza ile Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) iletilecek. Böylece belge doğrulama işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeşil ve gri pasaport başvurularında neler değişti?

Önceki uygulamada pasaport hakkı bulunan personel için kurumlar tarafından basılı talep formu hazırlanıyor, belgeler ıslak imza ve mühürle onaylandıktan sonra nüfus müdürlüklerine sunuluyordu.

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Yeni sistemle birlikte bu süreç tamamen elektronik ortama taşındı. Kurumlar tarafından hazırlanan elektronik belgeler dijital olarak onaylanacak ve MERNİS üzerinden ilgili birimlere iletilecek.

Elektronik talep formu uygulaması sayesinde evrak doğrulama işlemleri daha kısa sürede tamamlanabilecek. Dijital doğrulama sistemiyle eksik veya hatalı belge nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerin azaltılması hedeflenirken, nüfus müdürlüklerindeki işlem sürecinin de hızlanması amaçlanıyor.

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