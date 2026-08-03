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Tahir Sarıkaya neden gözaltına alındı?

Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Peki Tahir Sarıkaya neden gözaltına alındı? İşte detaylar.

Tahir Sarıkaya
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Eklenme 03.08.2026 - 21:57
Güncellenme 03.08.2026 - 22:02

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada önemli bir operasyon daha gerçekleşti. İlk olarak gazeteci Cem Küçük’ün gözaltına alınmasıyla düğmeye basan ekipler, olayla bağlantılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Gazeteci Tahir Sarıkaya’nın jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma dosyasındaki mali detaylar ve şüpheli hesap hareketleri gündem oldu.

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği “Cem Küçük soruşturması” çerçevesinde kritik bir karar uygulandı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından koordinasyonu sağlanan dosya kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonla Sarıkaya’yı gözetim altına aldı.

Soruşturma dosyasında yer alan detaylarda ise finansal detaylar ön plana çıktı. Edinilen ilk bilgilere göre Sarıkaya’ya ait banka hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek miktarlı para girişleri olduğu, yoğun para transferlerinin yapıldığı, yüksek meblağlı para transferlerinin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

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Jandarma KOM Şube Müdürlüğü’nde sorgu ve ifade işlemleri devam eden Tahir Sarıkaya’nın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi öngörülüyor.

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