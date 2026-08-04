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Şahane Pazar geri dönüyor: Uygur kardeşlerden beklenen açıklama geldi

Süheyl ve Behzat Uygur, Şahane Pazar'ın sahne gösterisi formatıyla yeniden izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

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Eklenme 04.08.2026 - 10:50

Türk televizyon tarihine damga vuran Şahane Pazar, uzun bir aranın ardından yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Süheyl ve Behzat Uygur’un duyurduğu proje, ilk aşamada “Şahane Pazar Sahnede” adıyla Türkiye turnesi kapsamında sahnelenecek.

Yeni proje, televizyon programı yerine sahne gösterisi formatında hazırlanıyor. Organizasyonda nostaljik oyunların yanı sıra günümüz izleyicisine yönelik yeni bölümler de yer alacak. Yapım ekibi, ilerleyen süreçte dijital platform seçeneğini de değerlendirmeyi planlıyor.

Televizyon yayını için resmi açıklama yok

Şu ana kadar Şahane Pazar’ın herhangi bir televizyon kanalında yayınlanacağına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. İlk etapta yalnızca sahne gösterilerinin gerçekleştirileceği belirtilirken, dijital platformlara yönelik çalışmaların ise ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

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